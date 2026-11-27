서울시 재개발사업장 중 가장 규모가 큰 용산구 한남3구역이 뉴타운 지정 23년 만에 첫 삽을 떴다. 약 38만6000㎡에 이르는 한남동·보광동 일대 노후 주택가는 2030년까지 공공임대주택 1020세대를 포함한 5970세대 규모의 남산과 한강을 품은 미니 신도시급 주거단지로 거듭날 예정이다.

시는 26일 오세훈(사진) 서울시장과 권영세 국회의원, 김경대 용산구청장, 조합원 및 지역 주민 등 100여명이 참석한 가운데 ‘한남3재정비촉진구역 주택정비형 재개발사업’ 착공식을 개최했다.



오 시장은 “처음 이곳의 미래를 그렸던 시장으로서 23년의 기다림 끝에 한남3구역이 첫 삽을 뜨게 돼 감회가 남다르다”며 “안전을 최우선에 두고 공사 기간 주변 주민들의 불편을 세심히 살피며 성공적인 사업 추진을 뒷받침하겠다”고 말했다. 이어 “재개발·재건축의 속도는 곧 서울의 주택공급 속도”라며 “올해 3만호, 2031년까지 31만호 착공을 목표로 사업장 하나하나의 공정을 끝까지 챙기고, 약속한 물량을 약속한 시기에 공급하겠다”고 강조했다.

26일 착공을 시작한 서울 용산구 한남3구역 재개발사업 조감도. 서울시 제공

한남3구역은 8개 블록 13개 주택용지에 지하 7층~지상 최고 21층, 공동주택 123개동, 5970세대 규모로 조성된다. 이 가운데 1020세대는 공공임대주택으로 공급된다. 단지 내에는 초등학교와 공원, 공공청사, 사회복지시설 등 생활기반시설도 함께 조성된다. 최대 58m에 이르는 지형의 높낮이와 남산·한강의 경관을 고려해 주거공간과 기반시설을 배치하고, 쾌적한 보행환경과 녹지공간을 갖춘 주거단지로 조성할 계획이다.



한남 일대는 2003년 11월 뉴타운으로 지정된 이후 오 시장 1기 시정인 2006년 재정비촉진지구 지정, 2009년 재정비촉진계획 결정을 거쳐 재개발사업의 기반을 마련했다. 그러나 고 박원순 전 시장 시절 기존 계획이 재검토되고 건축심의가 보류되는 등 사업 추진에 어려움을 겪었다. 시는 2021년 오 시장 취임 이후 정비사업 규제 완화와 사업성 개선, 신속통합기획 2.0 등을 추진하며 정체된 정비사업의 속도를 높여왔다.



시에 따르면 한남3구역 착공으로 올해 서울시내 정비사업 착공 물량은 18개 구역 약 2만3000호로 늘었다. 올해 착공 목표인 3만호의 75.8%에 해당하는 규모다.

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