공공임대주택도 1020세대 포함
남산·한강 품은 ‘미니 신도시급’
서울시 재개발사업장 중 가장 규모가 큰 용산구 한남3구역이 뉴타운 지정 23년 만에 첫 삽을 떴다. 약 38만6000㎡에 이르는 한남동·보광동 일대 노후 주택가는 2030년까지 공공임대주택 1020세대를 포함한 5970세대 규모의 남산과 한강을 품은 미니 신도시급 주거단지로 거듭날 예정이다.
시는 26일 오세훈(사진) 서울시장과 권영세 국회의원, 김경대 용산구청장, 조합원 및 지역 주민 등 100여명이 참석한 가운데 ‘한남3재정비촉진구역 주택정비형 재개발사업’ 착공식을 개최했다.
오 시장은 “처음 이곳의 미래를 그렸던 시장으로서 23년의 기다림 끝에 한남3구역이 첫 삽을 뜨게 돼 감회가 남다르다”며 “안전을 최우선에 두고 공사 기간 주변 주민들의 불편을 세심히 살피며 성공적인 사업 추진을 뒷받침하겠다”고 말했다. 이어 “재개발·재건축의 속도는 곧 서울의 주택공급 속도”라며 “올해 3만호, 2031년까지 31만호 착공을 목표로 사업장 하나하나의 공정을 끝까지 챙기고, 약속한 물량을 약속한 시기에 공급하겠다”고 강조했다.
한남3구역은 8개 블록 13개 주택용지에 지하 7층~지상 최고 21층, 공동주택 123개동, 5970세대 규모로 조성된다. 이 가운데 1020세대는 공공임대주택으로 공급된다. 단지 내에는 초등학교와 공원, 공공청사, 사회복지시설 등 생활기반시설도 함께 조성된다. 최대 58m에 이르는 지형의 높낮이와 남산·한강의 경관을 고려해 주거공간과 기반시설을 배치하고, 쾌적한 보행환경과 녹지공간을 갖춘 주거단지로 조성할 계획이다.
한남 일대는 2003년 11월 뉴타운으로 지정된 이후 오 시장 1기 시정인 2006년 재정비촉진지구 지정, 2009년 재정비촉진계획 결정을 거쳐 재개발사업의 기반을 마련했다. 그러나 고 박원순 전 시장 시절 기존 계획이 재검토되고 건축심의가 보류되는 등 사업 추진에 어려움을 겪었다. 시는 2021년 오 시장 취임 이후 정비사업 규제 완화와 사업성 개선, 신속통합기획 2.0 등을 추진하며 정체된 정비사업의 속도를 높여왔다.
시에 따르면 한남3구역 착공으로 올해 서울시내 정비사업 착공 물량은 18개 구역 약 2만3000호로 늘었다. 올해 착공 목표인 3만호의 75.8%에 해당하는 규모다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지