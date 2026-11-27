서울 송파구에 청년들의 활동과 성장을 지원하는 ‘송파청년센터’가 문을 연다.



송파구는 장지동 청년안심주택 내 공공기여시설을 활용해 연면적 158.10㎡ 규모의 센터를 조성했다고 26일 밝혔다. 청년카페, 라운지, 커머스실, 세미나실, 상담실 등을 갖췄으며 청년들의 구정 참여와 교류를 돕는 공간으로 운영할 계획이다.



특히 단순 공간 대여에 그치지 않고 청년 수요에 맞는 다양한 사업을 추진한다. 청년 정책 정보 제공과 청년 활동 공간 지원, 소모임 활동 지원을 비롯해 라이브커머스 교육 등을 운영하며 청년들의 자립과 성장을 뒷받침할 예정이다. 올해 12월까지는 관내 우수기업 현직자 멘토링, 독서 모임, 청년 소상공인 역량 강화 교육 등을 시범 운영한다. 직무별 인공지능(AI) 활용 교육의 경우 모집 열흘 만에 마감될 만큼 큰 호응을 얻었다.



센터 개관식은 28일 오후 2시 기념 공연을 시작으로 유공자 감사패 수여, 제막식, 청년단체 성과공유회 순으로 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지