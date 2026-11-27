늦은 밤 서울 강남권과 명동·을지로 등 주요 상권과 신촌·홍대 문화·관광명소를 잇는 ‘반딧불이버스’가 27일부터 운행을 시작한다. 심야 이동수단을 다양화하고 상권 간 접근성을 높여 오세훈 서울시장의 민선 9기 역점사업인 ‘야간경제 활성화’를 뒷받침한다는 구상이다.



26일 서울시에 따르면 반딧불이버스는 강남역에서 출발해 반포한강공원과 서울역, 명동, 동대문디자인플라자(DDP), 광화문 등을 거쳐 홍대입구역에서 회차한다. 왕복 50㎞ 구간에서 정류소 62곳에 정차한다.

신분당선 강남역 중앙차로 정류소에서 첫차는 오후 11시20분, 막차는 다음 날 오전 2시10분 출발한다. 좌석형 광역버스 8대를 투입해 평일과 주말·공휴일 구분 없이 하루 8회 운행한다. 배차 간격은 20∼30분이며 요금은 3000원이다.



시는 지난 8월 발표한 ‘24시간 활력경제도시 서울’ 종합계획의 일환으로 이번 노선을 마련했다. 24시간 활력경제도시 서울은 시민이 건강·문화·여가를 누리는 풍요로운 저녁을 보내고 관광객이 서울에 더 오래 머물며 늘어난 야간 방문과 체류가 지역 소상공인의 매출 증가로 이어지도록 하는 데 목표를 둔다. 기존 심야 교통수단인 올빼미버스(N버스)가 도심과 주거지역을 연결해 늦은 시간까지 경제활동을 하는 시민의 귀가를 돕는 데 중점을 뒀다면 반딧불이버스는 야간 상권과 관광명소 거점 간 이동에 초점을 맞췄다.



시는 기후동행카드 출발·도착 정보와 통신사 자료를 활용해 외국인 관광객의 생활이동을 분석하고 노선 선정에 반영했다. 올해 4~6월 오후 11시부터 다음 날 오전 2시까지 외국인 관광객은 하루 평균 2만3523명 이동한 것으로 나타났다. 이동 수요는 홍대입구, 명동 일대, 강남 지역, DDP 순으로 집중됐다.



기존 시내버스와 차별화하고 시민과 외국인 관광객들이 쉽게 알아볼 수 있도록 별도의 노선 번호와 특색 있는 디자인도 적용했다. 첫 노선명은 ‘반딧불이01’이다. 기존 광역버스의 붉은색과 금빛을 조화롭게 배치해 서울의 밤을 표현했으며 반딧불이의 빛이 주요 명소와 랜드마크를 하나로 잇는 모습을 형상화했다. 측면에는 주요 지하철역과 명소를 그림으로 표시해 운행 경로를 파악할 수 있도록 했다.



시는 이동 수요와 경로를 지속해서 살펴 노선을 단계적으로 확대할 계획이다. 시민과 관광객의 이동 편의와 지역상권 활성화를 위한 맞춤형 교통서비스 발굴에도 적극적으로 나선다.



여장권 시 교통실장은 “앞으로도 교통서비스가 시민과 관광객들의 편의 향상뿐만 아니라 관광과 지역상권 활성화 기여까지 다양한 민생 효과로 이어질 수 있도록 체감 높은 정책을 적극 추진해나가겠다”고 강조했다.

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