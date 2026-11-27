한국 정부가 이란 국적 다야니 일가와의 2차 국제투자분쟁(ISDS)에서 최종 승소했다. 이에 따라 다야니 일가 측이 정부를 상대로 청구한 7700억원대 배상금을 내지 않아도 돼 국부 유출을 막았다. 약 48억원의 소송비용 등도 돌려받게 됐다.

갓 태어난 아기를 유기해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 베트남 국적 20대 유학생 산모가 항소심에서도 중형을 선고받았다. 과징금 1조6266억원이 부과된 국고채 입찰 담합 사건이 서울지방중대범죄수사청(서울중수청) 일선 수사 부서에 배당됐다.

경기 과천시에 위치한 법무부 청사 전경. 법무부는 이란 국적 다야니 일가와의 2차 국제투자분쟁(ISDS)에서 최종 승소했다고 26일 밝혔다. 법무부 제공

◆다야니, 기한 내 중재판정 취소소송 안 내

법무부는 다야니 일가 측이 제기한 2차 ISDS 판정과 관련해 법정 기한인 지난달 26일까지 영국고등법원에 중재판정 취소소송을 제기하지 않아 약 7700억원의 배상청구 전부 기각 판정이 확정됐다고 26일 밝혔다. 다야니 측이 한국 정부에 약 48억원의 소송비용과 중재행정비용을 지급하도록 한 명령도 확정됐다.

앞서 다야니 일가는 2010년 11월 워크아웃 절차를 밟고 있던 대우일레트로닉스를 인수하기 위해 이란 기업인 엔텍합을 통해 계약보증금 약 578억원을 채권단에 지급했다. 대우일렉 채권단은 당초 엔텍합을 우선협상대상자로 선정했으나, 2011년 투자확약서를 제출하지 않았다는 이유로 매매 계약을 해지하면서 보증금을 전액 몰취(소유권을 박탈해 귀속시킴)했다.

다야니 일가는 한국 정부를 상대로 1차 ISDS를 제기해 2018년 6월 약 730억원과 이자를 지급하라는 판정을 받았는데, 한국 정부가 취소소송을 냈다가 기각돼 패소가 확정됐다. 이후 정부는 2022년 4월 배상금과 이자 총 858억원 중 622억원을 다야니 일가에 지급하고, 나머지 236억원은 법원의 압류·추심 명령에 따라 공탁했다. 다야니 일가는 배상금을 받기 전인 2021년 10월 “한국 정부가 배상금을 지급하지 않아 투자협정을 위반했다”며 2차 ISDS를 제기했다.

이 2차 ISDS에서 다야니 측은 배상금을 즉시 받아 다른 곳에 투자했다면 얻을 수 있었던 이익이 1조2600억원에 달한다며 이 금액을 청구했다가, 이후 청구액을 7700억원으로 줄였다.

아동학대처벌법상 아동학대살해 혐의를 받는 베트남 국적 유학생 A씨가 지난해 12월 17일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

◆재판부 “숨진 아이에 부끄럽지 않게 살라”

이날 서울고법 형사10-2부(재판장 이재신)는 아동학대처벌법상 아동학대살해 혐의를 받는 베트남 국적 유학생 A씨에게 1심과 마찬가지로 징역 10년을 선고했다. A씨의 출산을 돕고 범행에 가담한 혐의로 함께 기소된 베트남인 B씨에게는 금고 8개월에 집행유예 2년을 선고한 1심 판결을 유지했다.

재판부는 범행 당시 갑작스러운 출산으로 인해 심신미약 상태였다는 A씨 주장을 받아들이지 않았다. A씨는 눈물을 흘리며 “잘못을 모두 인정하고 반성하고 있다. 다시 한 번 고려해주시고 선처를 부탁드린다”고 했는데, 재판부는 “선고는 이미 마쳤지만, 피고인들에게 당부하는 이야기가 있다. 세상 떠난 아이를 계속 기억하면서 더는 그 아이에게 부끄럽지 않게 남은 인생을 살아가기를 바란다”고 당부했다.

A씨는 지난해 12월 동국대 서울캠퍼스 인근 건물 앞에 아기를 유기해 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 당시 경찰과 소방당국은 ‘종이봉투에 신생아가 버려졌다’는 신고를 받고 출동해 아기를 병원으로 이송했지만, 아기는 끝내 숨졌다.

김근성 공정거래위원회 상임위원이 11일 정부세종청사에서 국고채 입찰 관련 15개 사업자의 부당한 공동행위 제재 브리핑을 하고 있는 모습. 세종=뉴시스

◆반독점수사국에… 공정위가 고발한 사건

법조계에 따르면 서울중수청은 이날 국고채 입찰 담합 사건을 반독점수사국(국장 직무대리 김정환)에 배당했다.

앞서 공정위는 11일 미래에셋증권과 NH투자증권, 중소기업은행, KB증권, 키움증권, 한국산업은행, 한국투자증권 7개사를 공정거래법 위반 혐의로 중수청에 고발하겠다고 밝힌 바 있다. 공정위는 이 7개사를 비롯해 담합에 가담한 금융사들이 2020년 1월부터 2023년 6월까지 약 3년6개월간 전체 345건의 국고채 입찰 중 150건에서 담합했다고 봤다.

공정위는 국고채 전문딜러(PD) 15개사의 입찰 담합과 정보교환 담합에 대해 시정명령과 함께 총 1조6265억7500만원의 과징금을 부과하기로 결정했다. 이는 공정위가 2016년 퀄컴의 시장지배적 지위 남용에 부과한 단일 사건 최대 과징금 1조311억원을 넘어선 금액이다.

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