제1세대 ‘슈퍼모델’로 패션과 예술의 경계를 허문 독일 출신 모델 베라 폰 렌도르프(활동명 ‘베루슈카’)가 24일(현지시간) 베를린에서 별세했다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 전했다. 향년 87세.

고인은 패션잡지 ‘보그’(Vogue) 등 잡지들을 통해 스타로 떠올랐다. 또한 미켈란젤로 안토니오니 감독의 1966년작 영화 ‘욕망’(Blow-up)에도 짧지만 강렬한 모습으로 출연했다.

2017년 1월 17일 베를린 패션 주간에 등장한 베루슈카. AFP연합뉴스

이 영화는 1967년 제20회 칸 영화제에서 경쟁부문 최고 작품상(시상 당시의 상 공식 명칭은 ‘국제영화제 그랑프리’, 현재의 ‘황금종려상’) 수상작이 됐다.

고인은 이 같은 활동을 통해 런웨이와 잡지 화보를 넘어 ‘스윙잉 식스티즈’라고 불리는 1960년대 대중문화 아이콘으로 부상했다.

키 185cm에 몸무게는 57㎏에 불과했던 그는 한때 하루에 1만 달러를 받아 세계에서 가장 몸값이 높은 모델로 꼽히기도 했다. 또한 리처드 애버던, 어빙 펜, 헬무트 뉴턴 등 정상급 사진작가들과 함께 작업하기도 했다.

애버던은 “소피아 로렌 흉내를 내는 이들은 있다. 그보다 못할 따름이다. 10년에 한 번씩 새로운 가르보가 나타난다. 하지만 베루슈카는 지금도 앞으로도 단 한 명뿐이다”라고 말한 바 있다.

베루슈카는 그는 자신을 예술가로 여겼고, 모델 일은 자신의 예술적 구상을 펼치는 또 하나의 방법이라고 봤다. 고인은 1996년 NYT에 “나는 나 자신을 변신시킨다. 내 몸은 내 도구이고, 나는 그 도구로 작업한다”라고 말하기도 했다.

1939년생인 베루슈카는 2차 세계대전 이후인 1958년 독일 함부르크에서 디자인 공부를 시작했다. 고인은 그림을 그리기 위해 이탈리아에 갔다가 피렌체의 우피치 미술관에서 사진작가 우고 물라스를 만나면서 모델 활동을 시작했다. 사진작가 프랑코 루바르텔리와 연인 겸 예술적 동반자로 모델 경력을 쌓았다.

베루슈카는 잡지 표지를 약 800차례 장식한 것으로 알려졌다. 고인이 가장 깊은 인연을 맺은 것은 잡지 보그로, 10년 동안 미국판 보그 표지에 13차례 등장했다.

그러나 1971년 새로 온 보그 편집장과 의견 충돌 끝에 이 잡지사와의 작업을 그만뒀다. 이어 1975년에는 모델 일에서 은퇴했다.

그 후에는 베루슈카는 예술 작업에 집중했다. 1986년 몸에 물감을 칠해 배경 속으로 사라지는 듯한 모습을 담은 사진집을 사진작가 홀거 트륄치와 함께 펴내기도 했다.

베루슈카는 배우 더스틴 호프먼이나 알 파치노 등과 염문설이 있었으나 미혼이다.

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