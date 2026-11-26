국민의힘 춘천(갑) 당원협의회는 26일 강원대 후문 백령마루에서 지역 대학생 및 청년들과 소통하고 신규 당원을 모집하는 ‘국힘에게 무엇이든 물어봐:너 나의 동료가 되라’ 행사를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 정당 가입을 전면에 내세우는 기존의 경직된 방식에서 벗어나 취업·주거·교통 등 대학생들의 일상 속 고민을 매개로 자연스럽게 공감대를 형성하기 위해 마련됐다. 학생들 이동이 잦은 강원대 후문 일대에서 진행되면서 캠퍼스를 오가던 대학생과 지역 시민들의 발걸음이 자연스럽게 이어져 현장에 활기를 더했다.

국민의힘 춘천갑 당협, 대학가서 소통 행사. 국민의힘 춘천갑 당협위원회 제공.

특히 행사 운영진은 대학생의 눈높이에 맞춰 격식을 덜어낸 편안한 복장으로 참여자들을 맞이하며 정당 행사에 대한 심리적 거리감을 크게 낮췄다. 현장 부스에서는 △나에게 필요한 정책 아이디어를 주제로 대학과 지역에 필요한 정책을 한 줄로 제안하는 ‘정책 포스트잇’ △QR코드를 활용한 사전 질의응답 등 흥미 유발부터 정책 소통으로 이어지는 참여형 프로그램이 운영됐다.

강대규 당협위원장이 직접 배석해 학생들과 1인당 5~10분씩 자유로운 주제로 대화를 나누는 ‘국힘무물보’ 토론도 진행됐다. 김보건 춘천시의원과 박노일 춘천시의원이 함께 대학가 교통 및 생활 인프라 개선부터 지역 청년 일자리, 주거 안정에 이르기까지 다양한 현안에 대한 질문에 답했다.

당원 가입 절차 역시 청년 눈높이에 맞춰 편의성을 대폭 높였다. 번거로운 종이 원서 대신 태블릿 PC와 대형 QR코드 배너를 비치해 2~3분 내에 가입할 수 있는 모바일 간편 입당 환경을 구축했다. 아울러 당내 경선 투표권과 청년 정치 아카데미 참여, 정책 제안 네트워킹 등 실질적인 혜택과 대학생 위원회 활동 계획을 함께 안내해 현장의 긍정적인 호응을 얻었다.

국민의힘 춘천(갑) 당협협의회는 이날 ‘정책 포스트잇’과 현장 토론을 통해 수렴한 대학생과 시민들의 의견을 정리해 향후 지역 현안 해결 및 당협 정책 과제로 적극 활용할 계획이다.

국민의힘 춘천갑 당협, 대학가서 소통 행사. 국민의힘 춘천갑 당협위원회 제공.

강대규 국민의힘 춘천(갑) 당협위원장은 “정치가 청년과 시민에게 멀고 딱딱한 영역이 아니라 일상의 고민을 함께 나누고 해법을 찾는 열린 창구가 되어야 한다는 취지로 캠퍼스를 직접 찾았다”며 “오늘 현장에서 확인한 청년들의 뜨거운 관심과 참신한 아이디어야말로 지역 정치를 변화시키는 가장 큰 동력”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 청년 세대가 당의 주체로서 자유롭게 목소리를 내고 활동할 수 있도록 문턱을 낮춘 소통의 장을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 강조했다.

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