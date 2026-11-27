“노잼 도시라서? 공무원의 도시라서? 그래서 책을 많이 읽는 것 아닐까요?”

전국에서 인구 대비 책을 가장 많이 빌려 읽는 도시, 세종. 그것도 압도적인 1위다. 국립중앙도서관이 최근 3년간(2023년 10월∼2026년 9월) 전국 공공도서관 1618곳의 도서 대출 데이터 약 3억7000만건을 분석한 결과, 세종시민 1인당 연평균 도서 대출량은 6.07권으로 전국 평균(2.43권)의 약 2.5배에 달했다.

대체 왜일까. 두 가지 가설을 세워봤다. 전국에서 손꼽히는 ‘노잼도시’인 만큼 마땅히 즐길 거리가 없어 책을 가까이하게 된 것은 아닐까. 아니면 공무원의 도시인 만큼 학창 시절 공부 좀 했다는 ‘범생이(?)’가 많아서일까.

이 같은 궁금증을 풀기 위해 세종시립도서관에 전화를 걸어 다소 짓궂은 가설을 내놓았다. 그러자 김희정 도서관정책팀장은 “아이고, 무슨 말씀이세요”라며 “인근 도시로 놀러 갈 수도 있고 유튜브나 OTT(온라인동영상서비스)를 즐길 수도 있지 않냐”고 반문했다. 놀거리가 부족한 것이 이유라면 다른 지역에서도 인구 대비 도서 대출량이 많아야 하지 않냐고 덧붙였다.

생각해 보니 그랬다. 민망하게도 기자 역시 퇴근 후 OTT로 ‘100일의 거짓말’이나 ‘재혼황후’를 보며 무료함을 달래곤 한다. 얼마든지 ‘내 손안의 유흥’을 즐길 수 있는 시대 아닌가. 세종시민들에게 책은 무료함을 달래기 위한 차선책이 아니라 지적 유희를 위한 자발적인 ‘선택’이었을지도 모른다.

26일 오후 세종시 어진동 국립세종도서관에서 시민들이 책을 읽고 있다. 이승주 기자

‘범생이’들이 모여 살아서?…아이도 어르신도 전국 1위

그렇다면 두 번째 가설은 어떨까. 공무원의 도시인 만큼 학창 시절 공부 좀 했다는 ‘범생이’들이 많지 않을까 하는 기자의 선입견에서 출발했다. 이 가설대로라면 성인 연령대에서 유독 도서 대출량이 높게 나타나지 않을까. 그런데 통계를 자세히 들여다보니 흥미로운 결과가 나왔다. 세종은 영유아부터 60대 이상까지 모든 연령대에서 전국 1위를 차지했다. 연령대별로 2위에 오른 지역은 제각각이었지만 1위는 모두 세종이었다. 특정 연령대나 직업군의 특성만으로는 설명하기 어렵다는 얘기다.

세종시민들이 이토록 책을 가까이하는 비결은 무엇일까. 김 팀장은 시민들의 높은 독서 수요를 뒷받침하는 도서관 인프라를 지목했다. 세종에는 이제야 맥도날드가 들어서고([100투더세종-22] 참조) 편의시설은 다소 부족할지 몰라도([100투더세종-7] 참조) 도서관만큼은 풍족하다. 실제로 세종에는 국립세종도서관과 세종시립도서관을 비롯해 복합커뮤니티센터 내 공공도서관과 작은도서관 등이 도시 곳곳에 자리 잡고 있다. 김 팀장은 “주민센터는 지역 주민이 가장 접근하기 좋은 곳에 배치돼 있고, 동마다 적정 규모의 공공도서관을 보유하고 있다”며 “시민들이 언제든 필요할 때 걸어서 5∼10분 거리에 있는 도서관에 가서 책을 빌릴 수 있는 구조”라고 설명했다.

세종시 고운동 세종시립도서관에서 어린이들이 책을 읽고 있다. 세종시립도서관 제공

동네 서점에서 새 책을 무료로?…세종의 독서 비결은

여기에 세종시의 다양한 도서 대출 서비스도 한몫했다. 대표적인 것이 지역서점과 연계한 ‘희망도서 바로대출 서비스’다. 도서관에 아직 비치되지 않은 신간 등 읽고 싶은 책이 있다면 세종시 공공도서관 홈페이지에서 대출을 신청하면 된다. 대출이 승인되면 해당 협력서점을 방문해 새 책을 무료로 빌릴 수 있다. 책을 다 읽고 서점에 반납하면 세종시가 해당 도서를 구입해 공공도서관 장서로 등록하는 방식이다. 시민들은 책값 부담 없이 새 책을 읽고, 지역서점은 매출을 올리고, 도서관은 시민들이 원하는 책을 장서로 확보할 수 있으니 일석삼조다.

내가 사는 동네 도서관에 원하는 책이 없다고 다른 동네까지 찾아갈 필요도 없다. 가령 고운동에 사는데 읽고 싶은 책이 반곡동 도서관에 있다면 어떨까. 세종시는 우체국과 협업해 다른 도서관에 있는 책을 이틀 안에 평소 이용하는 도서관으로 가져다주는 ‘상호대차 서비스’도 운영하고 있다. 반납 역시 평소 이용하는 도서관에 하면 된다. 다만 세종시립도서관에 따르면 희망도서 바로대출 서비스는 연말 회계 마감에 따라 이달 30일까지 신청을 받고 내년 2월쯤 재개할 예정이다.

세종시민들이 올해 가장 많이 빌려 읽은 책 3권. 왼쪽부터 ‘급류’, ‘홍학의 자리’, ‘두고 온 여름’. 각 출판사 제공

전국 독서왕 세종시민들, 올해 무슨 책 읽었나

그렇다면 전국에서 가장 많은 책을 빌려 읽는 ‘독서광’ 세종시민들은 올해 어떤 책을 즐겨 읽었을까. 세종시립도서관에 따르면 올해 가장 많이 빌린 책은 정대건 작가의 소설 ‘급류’(민음사)였다. 2022년 출간된 이 책은 가상의 도시인 진평을 배경으로 열일곱 살 동갑내기 도담과 해솔이 예기치 못한 사고를 겪은 뒤 서로의 상처를 이해하고 사랑하는 과정을 그렸다. 사회관계망서비스(SNS)에서 입소문을 타고 역주행한 베스트셀러이기도 하다.

2위는 2021년 출간된 정해연 작가의 ‘홍학의 자리’(엘릭시르)다. 한 남자가 시신을 호수에 유기하는 장면으로 시작하는 미스터리 소설로, 독자의 예상을 뒤엎는 반전이 펼쳐진다. 3위는 소설집 ‘혼모노’로 잘 알려진 성해나 작가의 장편소설 ‘두고 온 여름’(창비)이다. 부모의 재혼으로 한때 형제로 지냈지만 남이 된 두 사람이 과거를 돌아보며 미처 알지 못했던 서로의 마음을 이해해 가는 이야기다.

세종시 희망도서 바로대출 서비스 안내 포스터. 세종시 제공

전국의 독서왕들이 선택한 책이라니. 다음 달만큼은 송년회 술자리에 휩쓸리지 말고 OTT와 유튜브도 잠시 내려놓은 채 이들이 선택한 책을 펼쳐볼까 한다. 기자도 명색이 세종시민 아닌가.

100투더세종…24편/투 비 컨티뉴

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