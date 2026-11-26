거동이 불편한 아내를 장기간 방치해 숨지게 한 전직 육군 부사관이 항소심에서도 중형을 선고받았다.

26일 서울고법에 따르면 형사5부(부장판사 김용석)는 살인 혐의로 기소된 전직 육군 부사관 김모(37)씨에게 1심과 같은 징역 30년을 선고했다.

거동이 불편한 아내를 장기간 방치해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 육군 부사관이 항소심에서도 징역 30년을 선고받았다. SBS ‘그것이 알고 싶다’ 방송화면 캡처

김씨는 지난해 8월부터 경기 파주시 자택에서 신체적·정신적 상태가 악화한 아내에게 필요한 치료와 보호 조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

지난해 11월17일 김씨의 신고를 받고 출동한 구급대원들이 발견한 아내의 몸은 오물과 구더기로 뒤덮여 있었다. 신체 곳곳이 이미 괴사한 상태였다. 아내는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

김씨 측은 방향용품을 사용해 악취를 느끼지 못했고 아내가 병원에 가기를 원하지 않았다고 주장했다. 생활비와 음식을 제공하고 직접 119에 신고한 점 등을 들어 살해할 고의가 없었다고 항변했다.

그러나 당시 집 안의 상황을 목격한 구급대원과 수사관들의 진술은 달랐다.

재판부는 “오염 정도와 악취는 방향용품 사용과 무관하게 누구나 쉽게 알아차릴 정도로 심각했다”며 “피해자를 매일 대면하고 이불을 교체해 준 피고인으로서는 피해자의 상태가 정상적이지 않다는 것을 명확히 인식했다고 봄이 타당하다”고 밝혔다.

아내의 상태를 살피고 치료받도록 도울 수 있는 유일한 사람은 남편인 김씨였다. 하지만 김씨는 아내의 어머니 등 가족에게 아내의 상태가 많이 좋아졌으며 찾아오면 오히려 상태가 나빠질 수 있다며 방문을 만류했다.

재판부는 아내가 병원에 가거나 가족을 만나기를 거부했더라도 배우자인 김씨가 필요한 치료와 보호를 받을 수 있도록 조치했어야 한다고 판단했다.

김씨가 119에 신고한 것도 살인의 고의를 부정할 근거가 되지 못했다. 김씨는 아내가 병원으로 옮겨진 뒤 대기하는 동안 ‘고독사 방치 처벌’, ‘시체유기 형량’ 등을 검색한 것으로 조사됐다. 재판부는 김씨의 신고가 아내의 생명을 구하기 위한 조치라기보다 상황을 감당하기 어려워지자 취한 사후 대응이라고 봤다.

항소심 재판부는 1심과 마찬가지로 부작위에 의한 살인의 미필적 고의를 인정했다. 아내가 사망할 가능성을 인식하고도 필요한 구호 조치를 하지 않았다는 것이다.

재판부는 “동반자로 살아가야 할 배우자를 살해한 것은 반인륜적이라 할 수밖에 없다”며 “피해자의 정신적 취약함을 이용해 방치함으로써 서서히 비참하게 죽음에 이르게 했고, 이는 용서받기 어려운 범죄”라고 밝혔다.

김씨가 4600여만원을 공탁했으나 유족이 수령을 거부한 점을 고려해 양형에 유리한 사정으로 반영하지 않았다.

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