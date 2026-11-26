무소속 한동훈 의원에 대한 이른바 ‘조작 징계’ 의혹을 둘러싸고 국민의힘 최고위원들이 26일 공개 충돌했다. 당권파와 친한(친한동훈)계 최고위원 간 “민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인”, “탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다” 등 원색적인 발언이 이어졌고, 정점식 원내대표는 “당 꼬라지 하고는”이라며 회의장을 떠났다. 국민의힘은 오는 30일 의원총회를 열고 장동혁 대표의 징계 개입 의혹을 논의하기로 했지만, 당이 의혹을 제기한 황경성 윤리위원을 고발하고 장 대표가 해임 요청을 수용하는 등 강경 대응에 나서면서 갈등은 확산하는 모습이다.

정점식 국민의힘 원내대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 친한계 조작 징계 의혹과 관련해 우재준, 신동욱 최고위원의 언쟁이 이어지자 회의장을 나서고 있다. 뉴스1

당권파인 김민수 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “국민은 나라 걱정에 밤을 지새우는데 나라 걱정 없는 일부 우리 당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다”라며 한 의원 측을 직격했다. 이어 “100% 확신하는 것에만 직을 건다는 한동훈 의원님, 본인의 당원게시판 수사가 100% 조작이라는 확신이 있다면 ‘조작 징계다’에 국회의원직을 거시기 바란다”고 쏘아붙였다.



이에 친한계 우재준 최고위원은 “장 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안”이라고 반발했다. 이어 장 대표에게 징계 개입 여부를 밝히고 공개 사과를 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 경기도 용인시 포은아트홀 광장에서 열린 '조작기소특검법 규탄대회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

황경성 전 윤리위원은 지난 1월 한 의원의 제명 과정에 장 대표가 부당하게 개입했다며 ‘조작 징계’ 의혹을 제기했다. 황 전 윤리위원은 장 대표와 전 윤리위원인 최규동 국제사이버대 특임교수가 친한계 인사들에 대한 징계 방안 등을 사전에 논의했다고 주장했다.



우 최고위원의 발언 이후 당권파 최고위원들이 잇따라 반박하면서 고성과 설전이 오갔다.



조광한 최고위원은 “때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들께서는 꼭 정리해 주실 것”이라고 날을 세웠다. 신동욱 최고위원도 우 최고위원을 향해 “어떤 근거에서 심의·의결권이 침해됐다고 보시는 것이냐”며 “책임을 지라”고 맞섰다. 이에 우 최고위원은 “윤리위가 이런 식으로 형해화되고 외부 사람이 이렇게 좌지우지하는 게 잘못됐다고 생각하지 않느냐”고 재반박했다. 김 최고위원도 우 최고위원을 향해 “한 의원에게 공천을 받았어도 일은 국민을 위해 하라”고 공세를 이어갔다.



공방이 계속되자 정 원내대표가 중재를 시도했지만 상황은 진정되지 않았다. 정 원내대표는 결국 “당 꼬라지 하고는”이라고 말하며 회의장을 떠났다.



이어진 비공개회의에서도 장 대표와 우 최고위원 간 신경전이 이어졌다. 회의 후 우 최고위원은 기자들과 만나 장 대표가 자신에게 “탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다고 했다”고 전했다.



국민의힘은 친한계 의원들과 한기호·윤상현 의원 등 중진들의 요구에 따라 다음달 2일 의원총회를 열고 장 대표의 징계 개입 의혹을 논의하기로 했다. 장 대표는 이날 윤민우 중앙윤리위원장의 요청을 받아 황 전 위원을 해임했고, 황 전 위원은 “정작 해임해야 할 사람은 장동혁과 윤민우”라고 반발했다. 장 대표는 당 정책위원회·여심포럼 정책 세미나에서 당내 갈등을 놓고 “흔들리지 않고 전진하겠다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지