“탈당·창당 좋은 제도 있어” 설전
당권파·친한계 충돌 중재 안 되자
정점식 “당 꼬라지”… 중도 퇴장
12월 2일 의총서 관련 의혹 논의
무소속 한동훈 의원에 대한 이른바 ‘조작 징계’ 의혹을 둘러싸고 국민의힘 최고위원들이 26일 공개 충돌했다. 당권파와 친한(친한동훈)계 최고위원 간 “민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인”, “탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다” 등 원색적인 발언이 이어졌고, 정점식 원내대표는 “당 꼬라지 하고는”이라며 회의장을 떠났다. 국민의힘은 오는 30일 의원총회를 열고 장동혁 대표의 징계 개입 의혹을 논의하기로 했지만, 당이 의혹을 제기한 황경성 윤리위원을 고발하고 장 대표가 해임 요청을 수용하는 등 강경 대응에 나서면서 갈등은 확산하는 모습이다.
당권파인 김민수 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “국민은 나라 걱정에 밤을 지새우는데 나라 걱정 없는 일부 우리 당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다”라며 한 의원 측을 직격했다. 이어 “100% 확신하는 것에만 직을 건다는 한동훈 의원님, 본인의 당원게시판 수사가 100% 조작이라는 확신이 있다면 ‘조작 징계다’에 국회의원직을 거시기 바란다”고 쏘아붙였다.
이에 친한계 우재준 최고위원은 “장 대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안”이라고 반발했다. 이어 장 대표에게 징계 개입 여부를 밝히고 공개 사과를 요구했다.
황경성 전 윤리위원은 지난 1월 한 의원의 제명 과정에 장 대표가 부당하게 개입했다며 ‘조작 징계’ 의혹을 제기했다. 황 전 윤리위원은 장 대표와 전 윤리위원인 최규동 국제사이버대 특임교수가 친한계 인사들에 대한 징계 방안 등을 사전에 논의했다고 주장했다.
우 최고위원의 발언 이후 당권파 최고위원들이 잇따라 반박하면서 고성과 설전이 오갔다.
조광한 최고위원은 “때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들께서는 꼭 정리해 주실 것”이라고 날을 세웠다. 신동욱 최고위원도 우 최고위원을 향해 “어떤 근거에서 심의·의결권이 침해됐다고 보시는 것이냐”며 “책임을 지라”고 맞섰다. 이에 우 최고위원은 “윤리위가 이런 식으로 형해화되고 외부 사람이 이렇게 좌지우지하는 게 잘못됐다고 생각하지 않느냐”고 재반박했다. 김 최고위원도 우 최고위원을 향해 “한 의원에게 공천을 받았어도 일은 국민을 위해 하라”고 공세를 이어갔다.
공방이 계속되자 정 원내대표가 중재를 시도했지만 상황은 진정되지 않았다. 정 원내대표는 결국 “당 꼬라지 하고는”이라고 말하며 회의장을 떠났다.
이어진 비공개회의에서도 장 대표와 우 최고위원 간 신경전이 이어졌다. 회의 후 우 최고위원은 기자들과 만나 장 대표가 자신에게 “탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다고 했다”고 전했다.
국민의힘은 친한계 의원들과 한기호·윤상현 의원 등 중진들의 요구에 따라 다음달 2일 의원총회를 열고 장 대표의 징계 개입 의혹을 논의하기로 했다. 장 대표는 이날 윤민우 중앙윤리위원장의 요청을 받아 황 전 위원을 해임했고, 황 전 위원은 “정작 해임해야 할 사람은 장동혁과 윤민우”라고 반발했다. 장 대표는 당 정책위원회·여심포럼 정책 세미나에서 당내 갈등을 놓고 “흔들리지 않고 전진하겠다”고 했다.
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