인천국제공항공사가 이착륙 항공기의 조류 충돌 피해를 예방하기 위해 전담인력 확충에 나섰다.



26일 인천공항공사에 따르면 올해 들어 이달 9일까지 인천공항지역 내 항공기 조류 충돌 횟수는 총 53건이다. 연도별 조류 충돌 횟수는 2021년 10건, 2022년 20건, 2023년 22건, 2024년 41건, 지난해 40건으로 증가하는 추세다. 2022년부터 올 6월까지 전국 공항의 조류 충돌은 모두 1126건이며 이 가운데 인천공항에서는 323건(28.7%)이 발생했다.



조류 충돌이 증가하는 현상은 기후변화로 인한 철새의 텃새화와 철새이동경로 및 이동고도의 예측이 어렵다는 점이 가장 큰 요인으로 지적되고 있다. 철새의 텃새화가 뚜렷해지면서 개체수가 급증해 조류 충돌로 이어진다는 설명이다. 특히 조류 충돌은 항공기 피해를 불러오고 있으며 손상 부위는 3분의 1 이상이 엔진 피해를 주고 있어 항공기 안전에 커다란 위협요인이다.



매년 조류 충돌이 줄어들지 않자 인천공항공사는 조류 충돌을 비롯한 각종 야생동물 돌발상황을 관리하는 야생동물통제대의 인력·장비·시설을 확충할 계획이다. 현재 인천공항 1∼4활주로에 배치해 운용 중인 68명의 야생동물 통제인력을 조류탐지레이더 도입과 5활주로 개발계획 등에 맞춰 최대 92명까지 늘린다.



또 총사업비 39억원을 들여 인천공항 기상대 부지의 건물을 증축해 야생동물통제대 상황실·사무실·작업실 등을 조성하기로 했다. 2028년 도입 예정인 조류탐지레이더는 인천공항 반경 13㎞ 이내 조류이동 감시기능을 갖췄다. 한편 인천공항공사는 지난달부터 인천공항 4개 활주로에 조류통제용 레이저건 1대씩을 도입해 운용 중이다.

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