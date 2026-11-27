20여년 만에 교외선 열차가 다시 달리면서 경기 고양시 대장동 주민들이 소음과 분진 피해를 호소하고 있다. 주민들은 방음벽 설치를 요구하고 있지만 국가철도공단과 고양시는 책임 소재를 미루면서 1년 넘게 대책 논의는 제자리걸음이다.



26일 찾은 고양시 대장동의 한 빌라 단지. 주택과 교외선 선로 사이는 실제 10m에 불과했다. 40여분 간격으로 상?하행 디젤기관차가 지나갈 때마다 소음과 함께 매캐한 냄새도 함께 퍼졌다. 2004년 운행을 멈췄다가 지난해 1월부터 재개한 교외선은 고양 대곡역과 의정부역을 잇는 30.5㎞ 구간으로 디젤전기기관차가 양주 일영역과 장흥역, 송추역 등을 지난다. 오전 7시부터 오후 10시까지 18회 운행한다.

26일 경기 고양시 대장동 빌라 단지에서 10m가량 떨어진 교외선으로 의정부∼대곡역을 잇는 열차가 달리고 있다.

4년째 거주하는 조모씨는 “필요에 의해 교외선을 운행하는 것은 이해하지만 재운행 전 주민들과 소통이 없었다”며 “운행 첫날 아침엔 기차가 집안으로 들어오는 것처럼 소리가 커서 불안했다”고 호소했다. 40대 주민 김모씨도 “기차가 지나갈 때마다 벽체가 흔들리는데 철도공단, 시 관계자들이 여기서 딱 3일만 살아보면 좋겠다”고 답답함을 호소했다.



주민들은 국가철도공단에 교외선 운행 재개로 인한 소음 문제 해결을 요구했지만 ‘주택사업인허가 기관’(지자체)에 문의하라는 답변이 돌아왔다. 2004년 이후 운행을 중단한 것뿐이지 폐선 상태가 아니었기 때문에 그사이에 건축된 주택은 인허가를 내준 시의 책임이라는 것이다.



이에 주민들은 시에 문의했지만 돌아온 답은 ‘어렵다’는 입장이다. 시 관계자는 “철도는 국가 소유이며 교외선 운행 재개로 인한 소음 민원은 국가도 함께 책임져야 한다”면서 “100억원 이상의 예산이 소요되는 방음벽 설치는 지자체가 감당할 수 있는 문제가 아니다”라고 말했다. 시는 앞서 교외선의 전철화 사업을 국가철도망 구축계획에 반영을 건의했고, 수소전동차 투입 등의 가능성도 열어두고 있다.



김준열 대곡갈머리취락 주민비상대책위원회 사무국장은 “책임을 미루기만 할 게 아니라 고양시와 철도공단이 함께 현장을 찾아 주민들의 목소리를 청취해주길 바란다”고 말했다.

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