경북 경주시가 지역 아동복지시설과 17년간 교류하며 한일 아동복지 발전 및 우호 증진에 기여한 일본 동붕복지회 우메끼 카즈오 종합시설장에게 명예시민증을 수여했다.

경주시는 25일 시청에서 명예시민증 수여식을 갖고 우메끼 시설장에게 명예시민증을 전달했다고 26일 밝혔다.

주낙영 경주시장과 우메끼 카즈오 일본 동붕복지회 종합시설장 등 참석자들이 25일 시청에서 명예시민증 수여식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 수여식에는 주낙영 경주시장과 임활 경주시의회 의장, 이동협 도의원, 일본 동붕복지회 관계자 등이 참석했다.

경주시는 시정 발전과 우호 증진에 기여한 국내외 인사를 명예시민으로 선정하고 있으며, 우메끼 시설장은 72번째 외국인 명예시민이 됐다.

우메끼 시설장은 1991년부터 일본 고베시의 사회복지법인 동붕복지회 산하 동붕학원을 이끌며 아동복지시설을 운영해 왔다.

특히 2009년부터 경주 대자원과 정기적으로 서로의 시설을 방문하고 실무자 교류를 이어오며 아동복지 프로그램과 시설 운영 경험을 공유하는 등 한일 아동복지 교류에 기여했다는 평가가 나온다.

우메끼 시설장은 "뜻깊은 경주시 명예시민이 돼 큰 영광"이라며 "2009년부터 이어온 대자원과의 소중한 교류가 앞으로도 양국 아동복지 발전과 우호 증진으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

주낙영 경주시장은 "아동복지를 향한 진심과 교류가 국경을 넘어 큰 울림을 만들어냈다"며 "이번 명예시민 수여를 계기로 경주시와 대자원, 양 기관의 협력이 더욱 깊어지길 기대한다"고 밝혔다.

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