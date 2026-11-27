부모의 이혼 등 가사소송 과정에서 미성년 자녀의 의견을 나이에 관계없이 듣도록 의무화하고, 양육비 미지급자에 대한 감치명령 요건을 완화하는 내용 등의 가사소송법 전부개정안이 26일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위를 통과했다. 자녀의 의사를 양육자 지정 등 재판에 적극 반영하고 양육비 지급의 실효성을 높이는 내용이 핵심이다.

김의겸 법제사법위원회 소위원장이 26일 국회에서 법안심사제1소위원회를 진행하고 있다. 연합뉴스

법사위는 이날 국회에서 소위를 열고 가사소송법 전부개정안을 여야 합의로 의결했다. 개정안은 미성년 자녀의 절차적 권리를 대폭 강화해 나이 제한 없이 자녀의 진술과 의견을 의무적으로 청취하도록 했다. 재판 과정에서는 미성년 자녀의 의사를 파악해 법원에 전달하는 절차보조인 제도도 도입한다. 부모가 이혼해 양육자 지정 등 자녀의 삶에 직접적인 영향이 있는 경우 자녀의 의사가 보다 적극적으로 반영되도록 바꾼다는 취지다. 또 국선후견인 제도를 명문화하고 자녀 인도를 강제집행할 때는 가정법원 허가를 먼저 받도록 했다.



양육비 지급 실효성도 높였다. 양육비 이행명령을 받고도 지급하지 않은 경우 감치명령을 내릴 수 있는 미지급 기간을 기존 3개월에서 30일로 단축했다. 또 가사사건과 관련된 민사사건도 가정법원에서 함께 심리·판결할 수 있게 했고, 미성년 자녀의 주소지도 가사사건의 관할법원을 정하는 기준에 포함했다. 그동안은 가사사건과 연관된 민사사건을 각각 다른 법원에서 진행해 소송 당사자 부담이 크다는 지적이 있었다.



법 제정 35년 만에 가사소송법 전부개정안이 국회 법사위 소위 문턱을 넘은 것이다. 현행 가사소송법은 1990년 제정돼 1991년부터 시행됐다.

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