삼성전자가 미래 성장동력 확보를 위해 대대적인 조직 개편에 나선다. 완제품을 맡는 디바이스경험(DX) 부문은 인수합병(M&A) 전담 조직을 새로 만든다. 반도체를 생산하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 메모리사업부 체제를 개편하고, 차세대 D램 개발 조직을 강화한다. 시스템LSI와 파운드리 사업부는 실적 상승을 위한 조직을 설치한다. 이번 조직 개편을 통해 본격적으로 대형 M&A에 속도를 붙이는 한편, 신기술 개발에 박차를 가할 것으로 보인다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 깃발 모습. 뉴시스

26일 업계에 따르면 삼성전자는 이 같은 내용의 조직개편을 확정하고 구성원을 대상으로 설명회를 열었다. DX부문은 우선 경영지원담당 직속으로 M&A를 담당하는 ‘코퍼레이트 디벨롭먼트(기업개발)’팀을 신설한다.



최근 정기 임원 인사에서도 AI·로봇 분야의 M&A와 투자 업무를 담당해 온 외국인 임원 마티유 아포테커 기업개발그룹장이 부사장으로 승진했다. M&A 전문가를 부사장으로 발탁한 데 이어 실무 조직까지 만든 것은 외부 기술과 역량 확보를 통해 신사업 발굴에 속도를 내려는 의지로 풀이된다.



삼성전자는 2016년 오디오 전장기업 하만 인수 이후 오랜 기간 대형 M&A에 나서지 않다가 지난해 독일 냉난방공조 업체 플랙트그룹을 15억유로(약 2조5000억원)에 인수하며 8년 만에 대형 투자를 재개했다. 이후 미국 디지털 헬스케어 기업 젤스와 독일 ZF의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 사업 인수 등에 나서며 사업 영역을 넓혀 왔다.



생활가전(DA)사업부는 생활가전(HA)사업팀과 냉난방공조(HVAC)사업팀 체제로 조직을 재편한다. 생활가전과 냉난방공조 사업을 각각 별도 사업팀이 맡는 구조로, HA사업팀장은 김철기 DA사업부장이 겸직한다. 생활가전사업부의 주력상품인 냉장고와 세탁기, 청소기 등 일반가전은 시장 포화와 경기 침체로 어려움을 겪고 있다. 이에 전담 팀을 별도로 나눠 생활가전 사업의 수익성을 개선하려는 조치다. 동시에 미래 성장동력으로 낙점한 냉난방공조 사업의 독자적인 성장 기반을 강화하려는 포석으로 보인다.



7년 만에 새로운 수장을 맞이한 모바일경험(MX)사업부는 사업부장 직속으로 홈 AI팀을 신설한다. 스마트폰을 중심으로 TV와 생활가전 등 삼성전자의 다양한 기기를 연결하는 등 사업부 간 시너지를 높이기 위한 전략이다.



역대급 실적을 써내려가고 있는 DS부문은 기술경쟁력 확보에 초점을 맞춰 구조를 개편한다.



DS부문 핵심 사업부인 메모리사업부는 기존에 부사장급이 맡던 ‘메모리개발담당’ 직책을 없앴다. 메모리개발담당 산하에 있던 D램개발실, 플래시개발실, 솔루션개발실은 메모리사업부장이 관할하는 체제로 바뀌었다. 황상준 메모리사업부장이 D램개발실장을 겸직하며 각 개발실을 직접 지휘한다. 이 중 솔루션개발실 산하에 ‘로직개발팀’을 새로 만든다. 차세대 D램 경쟁력 강화를 목표로 한다.



시스템LSI사업부는 지난해 말 해체한 전략마케팅실을 1년 만에 다시 설치하고 영업·마케팅 기능을 통합했다. 모바일 애플리케이션프로세서(AP)와 이미지센서 등 주력 제품의 시장 변화에 발 빠르게 대응하기 위해서다.

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