한국수력원자력 한울원자력본부가 울진 주민들을 위한 가을 콘서트를 개최한데 이어 다양한 세대가 함께 즐기는 문화예술 무대까지 선봬 호평을 얻고 있다.

한울본부는 25일 오후 7시 울진군 연호문화센터에서 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을콘서트 '한울다움'을 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

제5회 한울다누림컬쳐데이 가을콘서트 한울다움 콘서트 공연 모습. 한울본부 제공

'한울다움'은 '한마음으로 울진군민과 함께 다채로운 문화의 움을 피우겠습니다'라는 의미로, 지역 주민들의 일상에 문화예술의 풍요로움을 더하기 위해 기획했다.

공연은 '한울 열광문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌' 수상팀인 웰보스크루와 왁자지껄, 오드와이크루의 무대로 시작했다.

이어 가수 김정민과 코요태, HYNN(박혜원), 포레스텔라가 출연해 다양한 장르의 공연을 선보이며 관객들에게 즐거움을 선사했다.

공연장을 찾은 관객들은 "수준 높은 공연을 볼 수 있어 정말 좋았다"며 "울진군민들이 기다리고 함께 즐기는 특별한 축제였다", "정말 보고 싶었던 가수들을 직접 볼 수 있어 매우 행복했다"는 평가를 남겼다.

이용희 한울본부장은 "세대를 넘어 모두가 문화를 즐기는 여유와 감동을 전할 수 있었다"며 "앞으로도 울진에서 접하기 어려운 문화예술 콘텐츠를 적극 발굴해 지역 주민들에게 선보이도록 힘쓰겠다"고 약속했다.

또 한울원자력본부는 올해로 22년째 사랑의 김장나누기 행사를 열고 울진 지역 취약계층과 사회복지시설에 김장김치를 전달했다.

한울본부 임형진 대외협력처장과 황이주 울진군수, 백태진 울진군새마을회 회장이 '2026 사랑의 김장 나누기 행사'를 펼치고 있다. 한울본부 제공

한울본부 사랑의 김장 나누기 행사. 한울본부 제공

한울본부는 25일 울진군 북면 흥부시장 주차장에서 '2026 사랑의 김장나누기 행사'를 개최했다.

이날 행사에는 임형진 한울본부 대외협력처장, 황이주 울진군수, 백태진 울진군새마을회장, 지역 사회복지시설 관계자 등 200여 명의 봉사자가 참여했다.

한울원자력봉사대원 15명도 양념 버무리기부터 포장과 운반까지 힘을 보탰다.

이날 담근 김치 4500포기 가운데 3000포기는 지역 취약계층 1000가구에, 나머지 1500포기는 복지시설 12곳에 전달할 예정이다.

특히 김장에 사용한 배추와 고춧가루 등 식재료를 울진지역 농산물로 마련해 지역 농가의 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

황이주 울진군수는 "한울본부의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 지역의 불우이웃들을 위해 김장나눔 행사가 이어지기를 바란다"고 말했다.

임형진 한울본부 대외협력처장은 "오늘 담근 김치가 이웃들의 겨울나기에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 주민의 생활에 실질적으로 필요한 것이 무엇인지 고민하고 노력하겠다"고 강조했다..

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