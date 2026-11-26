정부가 역대 최대 규모로 진행한 에너지저장장치(ESS) 입찰에서 낙찰 물량 85%가 호남에 배정됐다.

기후에너지환경부와 전력거래소는 26일 제3차 ESS 중앙계약시장 우선협상 대상 사업자를 발표했다. 14개소, 총 1194MW(메가와트)가 낙찰됐다.

해남화원 배터리에너지저장장치(BESS) 사업장 조감도. 이는 제2차 ESS 중앙계약시장 경쟁입찰에서 우선협상대상자로 선정돼 이후 기후에너지환경부 전기위원회 발전사업 허가를 받은 사업이다. 한국중부발전 제공

이 중 11개소가 호남이다. 전남 6개소 539MW, 전북 5개소 480MW다. 두 지역을 합하면 1019MW로, 육지 낙찰 물량(1115MW)의 91% 수준이다. 나머지는 충남 논산 1개소(96MW), 제주 표선 2개소(79MW)다.

연계 변전소는 전남이 해남 등 5곳, 전북이 소성 등 3곳이다.

이번 입찰 공고 물량은 육지 1100MW, 제주 80MW 등 1180MW였다. 기후부는 ESS 조기 확보를 위해 역대 최대 규모로 공고했다고 설명했다. 육지는 공고 물량의 105%(1155MW)까지 낙찰이 가능했다. 제주는 공고량보다 1MW 적게 낙찰됐다.

평가 방식도 바뀌었다. 기존에는 계통관리변전소 중심으로 평가했다. 이번에는 관계기관과 전문가가 전국 계통여건을 종합 분석했다. ESS 연계 필요성과 계통 안정화 효과를 중점 검토했다는 게 기후부 설명이다. 화재 안전성과 산업 경쟁력 기여도의 평가 비중은 이전과 같이 유지했다.

최종 낙찰 물량은 우선협상 대상 사업자와 협의를 거쳐 12월4일 확정된다. 사업자는 2027년 8월까지 발전사업 허가를 받고, 2029년 2월까지 설비를 갖춰야 한다.

기후부와 전력거래소는 2027년 상반기 4차 중앙계약시장을 열 계획이다.

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