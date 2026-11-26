경북 경주시는 적극행정 우수공무원 10명을 선발, 인센티브를 부여한다고 26일 밝혔다.

최근 심사를 통해 시민의 불편을 해소하고 행정서비스를 개선한 1팀과 6명을 선정했다.

경주 보문관광단지 입구 '하수관로 탈취탑' 모습. 경주시 제공

추천된 9건 중 사전평가를 통과한 7건을 대상으로 진행한 국민투표(11~18일) 결과와 발표심사 점수를 합산했다.

팀 부문에서 유일하게 뽑힌 생활하수과는 최중한·이광희 팀장과 김윤정·오경근 주무관 등 4명이 대상의 영광을 안았다.

이들은 보문관광단지와 북군마을로 연결되는 하수관로에서 악취가 지속되자 설비를 자체 개발해 탈취탑을 설치하고 장기간의 문제를 해결해 주민들의 박수를 받았다.

개인 부문의 대상은 도로과 서정운 팀장으로, 상습 정체 구간인 국도 7호선 외동~울산 경계의 도로 확장 기반을 마련한 점이 인정됐다.

최우수에는 교통행정과 이장호 주무관과 농업진흥과 김화정 팀장이 뽑혔다. 어린이·청소년 시내버스 무료화와 AI 기반 농업 정보화·맞춤형 교육 확대 정책이 높은 점수를 받았다.

우수에는 동천동 김규웅 주무관과 기업투자지원과의 박지희·박성준 주무관이 선정됐다. 이들은 복지행정 자동화 도구 개발, 세계한상대회 유치, 외동산단 노후 기반 시설 개선 등에 기여했다.

시는 이번 하반기 우수공무원들에게 성과상여금 최고등급과 포상 휴가를 제공할 예정이다.

주낙영 시장은 "적극행정 확산으로 공직자의 창의적 업무를 활성화하고 시민이 체감할 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

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