한성숙 국무총리는 26일 "상생의 성과가 더 작은 기업까지 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.



한 총리는 이날 서울 코엑스에서 열린 '올해의 상생기업대상 기념식' 축사에서 이같이 언급했다.

한성숙 국무총리가 26일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 2026 올해의 상생기업대상 기념식에서 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

이어 "성과공유제를 모든 기업 간 거래로 확대하고, 상생협력기금의 지원 대상을 거래관계 밖에 있는 중소기업과 소상공인들까지 넓혀야 한다"며 "상생결제를 확대해 2차 이하 협력기업도 대금을 안정적으로 받을 수 있고 다음 투자를 준비할 수 있도록 도울 수 있어야 할 것"이라고 주문했다.



성과공유제는 위·수탁기업이 공동 혁신을 통해 창출한 성과를 약정한 대로 나누는 제도다.



한 총리는 아울러 "공정한 거래가 상생의 토대가 되도록 하겠다"며 "원자재 가격 상승의 부담을 작은 기업이 혼자 떠안지 않을 수 있도록 납품대금 연동제를 좀 더 잘 현장에 안착시켜야 한다"고 강조했다.



그러면서 "공들여 개발한 기술을 빼앗기는 일이 없도록 기술을 탈취한 기업에는 과징금을 더 강력하게 물리고 정부 입찰도 제한하는 법 개정도 추진하고 있다"고 소개했다.



또 "정부는 상생협력의 영역을 넓히겠다"며 "제조업과 건설업 중심에서 금융과 플랫폼, 방위산업까지 협력의 문화를 확산시키는 데 애쓰고 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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