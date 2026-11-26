경북교육청 소속 교사 3명이 교육부가 선정하는 ‘2026년 올해의 수업 혁신 교사상’ 수상자로 잇따라 선정되면서 경북교육의 우수한 수업 혁신 성과를 인정받았다.

도교육청은 올해의 수업 혁신 교사상 수상자로 삼성현초등학교 박재선 교사, 서선초등학교 장수향 교사, 장곡중학교 정동휘 교사 등 도내 교사 3명이 선정됐다고 26일 밝혔다.

2026 올해의 수업혁신 교사상을 수상하는 삼성현초교 박재선 선생의 수업 모습. 경북교육청 제공

‘올해의 수업 혁신 교사상’은 교실수업 혁신을 위해 노력하고 학생들의 배움과 성장을 이끄는 우수 교원을 발굴·격려하기 위해 교육부가 수여하는 상으로, 교원의 자긍심을 높이고 학교 현장에 수업 혁신 문화를 확산하는 데 목적을 두고 있다.

이번 경북 수상자는 초등교사 2명과 중학교 교사 1명으로, 학생들의 더 나은 배움을 위해 끊임없이 연구하고 실천하며 교실수업의 변화를 이끌어 온 노력과 전문성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

시상식은 오는 27일 서울 호텔나루에서 개최될 예정이다.

도교육청은 그동안 학생 주도형 수업 정착과 교원의 수업 전문성 향상을 위해 수업전문가 육성, 교원학습공동체 운영, 수업 공개와 나눔 등 다양한 교실수업 혁신 정책을 추진해 왔다.

특히 우수한 수업 사례가 개별 교사의 성과에 그치지 않고 학교와 지역의 경계를 넘어 공유될 수 있도록 교사들이 함께 배우고 성장하는 수업 문화 조성에 힘쓰고 있다.

2026년 올해의 수업 혁신 교사상을 수상하는 서선초교 장수향 선생의 수업 모습.

이번 수상 교사들도 앞으로 수업 공개와 나눔, 우수 수업 실천 사례 공유 등을 통해 동료 교원의 성장을 지원하고 경북지역 교실수업 혁신 문화를 확산하는 데 기여할 것으로 기대된다.

임종식 도교육감은 “학생들의 배움과 성장을 위해 끊임없이 연구하고 실천해 온 세 분 선생님의 수상을 진심으로 축하드린다”며 “선생님들의 값진 수업 경험과 전문성이 학교 현장에 확산돼 함께 배우고 성장하는 수업 문화의 밑거름이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 도교육청은 앞으로도 교원의 자발적인 수업 연구와 실천을 지원하고, 우수한 수업 사례와 경험이 학교 현장의 공동 자산으로 축적돼 학생들의 배움과 성장으로 이어질 수 있도록 교실수업 혁신 정책을 지속적으로 추진할 방침이다.

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