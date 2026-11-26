내년 1월 입주 예정인 청주 오송의 한 아파트 입주예정자들이 주변 기반시설 공사가 제때 끝날지를 우려하며 청주시에 집단 민원을 냈다.



26일 시에 따르면 전날부터 이틀간 시청 홈페이지 '청주시에 바란다' 게시판에 이런 내용의 글 300여건이 올라왔다.

청주시청 임시청사. 청주시 제공

24개 동, 2천94세대 규모인 이 아파트는 지역주택조합이 도시개발조합에서 땅을 사서 짓고 있다.



단지 밖 도로와 상하수도는 도시개발조합이 맡고 있다.



아파트 건물은 공사를 마쳤으나 오수관과 진입도로 등은 공사 중이다.



지역주택조합은 다음 달 사용승인을 받아 내년 1월 입주하는 것을 목표로 하고 있다.



도시개발조합은 내달 말까지 기반시설 공사를 마칠 계획이다.



하지만 입주예정자들은 두 조합이 부담금을 두고 소송까지 벌이는 상황에서 공사가 제때 끝날지 불안해하고 있다.



두 조합은 상하수도 시설 설치 비용으로 시에 내야 하는 부담금 등 잠정 251억원을 누가 낼지를 놓고 맞서고 있다.



도시개발조합은 땅을 팔 때 세금과 공과금은 산 쪽이 내기로 약속했으니 이 부담금도 지역주택조합이 내야 한다고 주장한다.



지역주택조합은 땅값에 이 비용이 이미 들어 있어 또 낼 이유가 없다며 지난 8월 법원에 소송을 냈다.



지역주택조합은 도시개발조합이 오수관과 상수도, 진입도로 등을 언제까지 마칠지 날짜를 정하지 않고 있다며 내달 24일까지는 공사를 마쳐 달라고 요구한 상태다.



도시개발조합은 부담금 문제로 공사를 멈추거나 늦춘 적은 없으며, 합의서에 특정 날짜까지 공사를 끝내기로 한 약정도 없다고 밝혔다.



시 관계자는 "양측 주장이 엇갈림에 따라 두 조합을 불러 얘기를 들어볼 계획"이라고 말했다.

<연합>

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