정부가 이재명 대통령이 주문한 자본시장 개혁기구의 수장을 김용범 메리츠지주 부회장에 맡기고 개혁작업의 전권을 민간에 부여하기로 했다.



앞으로 김용범 부회장은 새로 출범하는 자본시장 대전환 위원회의 위원을 전원 민간으로 직접 꾸리고, 논의 결과는 이 대통령에게 직접 보고할 예정이다.

이억원 금융위원장이 26일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 메리츠금융지주 김용범 부회장과 만나 자본시장 개혁기구 구성 및 운영방안을 논의했다. 금융위원회 제공

26일 금융위원회는 이 같은 내용을 골자로 하는 민간 자본시장 개혁기구 운영 방침을 밝혔다.



이억원 금융위원장은 이날 김용범 부회장과 만나 자본시장 개혁기구 구성과 운영방안 등을 논의했다.



이 위원장은 "정부가 제도로 풀고자 하는 주주가치 제고, 기업설명회(IR) 활성화 등을 현장에서 먼저 실천해온 분"이라며 "기업과 시장의 언어로 개혁 의제를 설정하고 정부와 시장을 잇는 가교 역할을 해줄 것을 기대한다"고 배경을 밝혔다.



또 주주 중심 경영 확산과 기업가치 제고, 코스닥 시장 재설계, 증시의 장기·기관 중심 수요 기반 확충, 시장 변동성 완화 등 주제를 자유롭게 논의하고 제안해 달라고 요청했다.



자본시장 대전환 위원회는 전원 민간위원으로만 구성된다. 실태조사와 의견수렴을 통한 이슈 발굴, 정책제언, 추진현황 점검 등을 수행할 예정이다.



김 부회장은 대한민국 헌법 1조를 언급하며 "이와 유사하게 자본시장에도 '대주주의 1주와 일반주주의 1주의 가치는 동일하다'는 대원칙이 있다"고 강조했다.



그러면서 "위원회도 이 원칙을 기준으로 삼아 모든 주주가 기업가치 성장의 과실을 누릴 수 있게 촘촘한 자본시장 제도를 설계할 것"이라고 포부를 밝혔다.



또 "정부가 추진하는 자본시장 개혁 과제들의 속도감 있는 추진이 필요하다"며 "시장과 주주 친화적으로 정책이 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.



앞서 이 대통령은 지난 13일 자본시장 정책간담회에서 '자본시장 정상화'를 강조하며, 자본시장 개혁을 추진할 고위급 전담기구를 구성하고 활동을 직접 보고할 것을 주문했다.



최근 인공지능(AI)과 반도체산업 관련 우려와 글로벌 금리 인상 가능성으로 증시 변동성이 커진 만큼, 자본시장 대전환 위원회를 통해 자본시장의 근본적인 체질 개선에 나선다는 구상이다.



김용범 부회장을 중심으로 민간위원 구성과 위원회 운영방안을 논의하고, 조만간 자본시장 대전환 위원회 발족을 위한 킥오프 회의를 개최할 예정이다.



금융위는 위원회 제안을 관계부처 협의·검토를 거쳐 정책화하고, 입법이 필요한 부분은 국회 입법과 연계해 제도화할 계획이다.

<연합>

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