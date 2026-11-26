안덕수 국세청장 후보자는 26일 세무조사권이 남용되고 있다는 지적에 "우려하는 일이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 하겠다"고 말했다.



안 후보자는 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 국민의힘 이종욱 의원의 지적에 "세무조사의 독립성이나 중립성은 국세 행정의 신뢰와 관련한 중요한 원칙"이라며 이렇게 답했다.

안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

이 의원은 "어느 정권이나 논란이 있었지만 현 정부 들어서 세무조사권이 남용이 되고 있다는 게 일반적인 평가"라며 "물가·부동산·주식·암표 업자 등 엄청나게 많은 세무조사가 기획 조사나 수시 조사라는 이름으로 하고 있다"고 비판했다.



또 "대통령이 한마디 하면 며칠 뒤 국세청이 바로 달려들어 세무조사 계획을 발표하는 식은 굉장히 걱정스럽다"며 '하명 세무조사' 의혹을 제기했다.



안 후보자는 이와 관련해 "구체적인 탈루 혐의가 있을 경우에만 세무조사를 하고 있다"며 "특히 물가 관련은 담합이나 사재기로 폭리를 취하고도 세금을 납부하지 않은 부분이 문제가 되는 것"이라고 반박했다.



안 후보자는 '앞으로도 기획 세무조사를 마음대로 할 거냐'는 이 의원의 질의에 "임명된다면 우려하는 그런 부분이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 운영하겠다"고 답했다.



안 후보자는 더불어민주당 문진석 의원이 '부당한 이익을 취하는 의심이 있는데 아무 조치도 안 하는 것은 오히려 더 이상한 것이 아니냐'고 두둔하자 "탈루 혐의를 국민께 알려 성실 신고를 유도하기 위한 목적"이라고 답했다.



안 후보자는 정기 조사는 그대로인데 비정기(특별) 세무조사가 늘어나며 기업 부담이 커졌다는 민주당 윤후덕 의원의 지적에 "비정기 조사가 적정한 수준으로 유지될 수 있도록 살펴보겠다"며 "우려하는 바를 감안해 철저히 통제하겠다"고 말했다.



이어 "통상 대규모 기업 조사는 3개월 정도 걸리는데, 현장 상주 조사를 최소화해 절반가량으로 줄였다"며 "이를 더 확대하는 방안을 강구하도록 하겠다"고 했다.



안 후보자는 '국세청이 국세뿐 아니라 국세외수입까지 통합 징수하는 법률이 국회를 통과하면 법체계와 정합성을 생각할 때 국세청의 간판을 징수청 같은 것으로 바꿔야 하는 것이 아니냐'는 국민의힘 배준영 의원의 지적에 "말씀하신 부분도 고민을 해보겠다"고 답했다.



그는 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위와 관련해 한국세무사회가 수습 세무사 수료 요건을 추가하는 방안과 관련해 "국세청장 승인 사항으로, 과도한 요건을 만드는 것은 추가적인 피해가 발생할 수 있어 신중히 결정해야 한다"고 말했다.



그는 '과세 2년 유예'로 가닥이 잡히고 있는 가상자산에 관해서는 "신종 탈루행위에 관해서는 철저히 대비책을 강구하겠다"고 강조했다.



안 후보자는 구글·메타 등 글로벌 빅테크 기업과의 과세 소송에서 잇따라 패소한 점에 대응해 태스크포스(TF)를 구성해 대응해야 한다는 더불어민주당 김영환 의원의 지적에 "외국계 기업 본사의 자료를 확보해야 하는 상황으로, 이행 강제금 등의 제도가 도입됐다"며 "추가적으로 필요한 부분은 재경부와 협의해 검토하겠다"고 답했다.

<연합>

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