이차전지 소재기업 에코프로가 연말을 맞아 지역사회 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 ‘사랑의 김장 나눔 봉사’를 전개했다고 26일 밝혔다.

에코프로는 전날 포항캠퍼스 구내식당에서 임직원 50여 명이 참여한 가운데 김장 김치 725포기를 직접 담그며 이웃사랑을 실천했다.

25일 에코프로 포항캠퍼스 구내식당에서 임직원들이 직접 담근 김장 김치통 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 에코프로 제공

임직원들의 정성이 담긴 김장 김치는 포항캠퍼스와 인접한 장량동 취약계층에 500포기, 지역 아동보호기관 어린이 225포기씩 전달돼 소중한 먹거리로 활용될 것으로 기대된다.

26일에는 청주지역 취약계층을 위한 김장 담그기 봉사활동도 진행됐다.

이날 에코프로 임직원 40여 명은 에코프로에이치엔 본사 6층에서 김장 김치 500포기를 정성껏 담갔다.

이날 담근 김장 김치는 청주지역 취약계층 100가구와 청주종합사회복지관 급식소에 전달될 예정이다.

에코프로는 2019년부터 김장 김치 나눔 행사를 시작해 올해까지 8년간 총 6984포기의 김장 김치를 담가 1879가구에게 전달했다. 기부금으로 환산하면 총 8280만 원 상당이다.

에코프로 관계자는 “김장철이 되면 식재료 가격 상승으로 어려움을 겪는 이웃들이 많은데 임직원들이 정성을 담아 담근 김치가 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는데 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 복지사각지대에 놓여있는 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

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