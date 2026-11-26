경북 청송군이 지역 전력 인프라 확충을 위한 선제적 조치에 나섰다.

윤경희 청송군수는 25일 김동철 한국전력공사 사장을 만나 지역의 전력계통 현안을 직접 전달하고 영양변전소의 조속한 신설을 건의했다고 26일 밝혔다.

윤경희 청송군수(오른쪽)가 25일 군청을 방문한 김동철 한국전력공사 사장과 악수를 나누고 있다. 청송군 제공

김 사장의 한국전력공사 청송지사 방문을 계기로 이뤄진 이번 면담은 지역의 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 구체적인 협력 방안을 모색하는 자리였다.

청송군이 처한 전력 상황은 여러 제약 요인을 안고 있다.

현재 지역 내 기존 변전소들의 변압기 용량이 초과 상태에 있으며 전력계통 포화로 인해 신규 발전설비를 계통에 연계하는 데 각종 어려움이 발생하고 있는 실정이다.

이러한 상황은 미래의 증가하는 전력 수요를 안정적으로 충족하기 위해서는 반드시 전력 인프라 확충이 필요함을 의미한다.

특히 진보변전소의 전력계통 상당 부분이 영양군과 연계해 있다는 점에서 지역 간 전력 운영 여건의 개선이 중요한 과제로 떠올랐다.

이를 해결하기 위해 영양군 일월면 문암리 일원에서 추진 중인 영양변전소가 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

영양변전소가 신설될 경우 진보변전소의 계통 부담을 현저히 완화할 수 있을 뿐만 아니라 청송군 전체의 전력계통 운영 여건도 크게 개선될 것으로 전망된다.

윤 군수는 이 과정에서 선제적 대응과 신재생에너지 보급 확대를 위해 영양변전소 건설사업이 적극 추진될 수 있도록 한국전력공사의 관심과 협조를 적극적으로 요청했다.

윤경희 청송군수는 “안정적인 전력 공급은 군민의 생활 편의 증진은 물론 지역 발전을 뒷받침하는 중요한 기반”이라며 “지역의 현재와 미래 전력 수요에 선제적으로 대응할 수 있도록 관계기관과 긴밀히 소통하며 전력계통 현안 해결에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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