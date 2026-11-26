홍지선 국토교통부 장관은 26일 경기 용인 반도체 국가산업단지 조성 현장을 찾아 기업의 투자 일정에 맞춰 전력·용수 등 기반시설을 적기에 공급하고 숙련 기능인력 확보를 적극 지원하겠다고 밝혔다.

홍 장관은 이날 경기 용인시 처인구 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지와 용인이동 공공주택지구를 방문해 사업 추진 현황과 공사 현장 안전관리 실태를 점검했다.

26일 홍 장관이 경기 용인시 처인구 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지를 방문해 공사 현장 안전관리 실태를 점검하고 있다. 국토부 제공

용인 국가산단은 2024년 12월 산업단지계획 승인을 받은 뒤 지난해 토지보상 절차에 들어갔다. 지난달 28일에는 우선구역 조성공사 착공계가 제출됐다.

홍 장관은 “용인 국가산단은 우리나라 반도체 산업의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 사업인 만큼 첫 팹(반도체 생산공장) 건설 일정에 맞춰 부지 조성과 전력·용수 등 기반시설이 적기에 공급되도록 사업 전반을 철저히 관리해야 한다”며 “기업의 투자 일정에 차질이 없도록 관계부처, 지자체와 협력해 현장의 어려움을 함께 풀어가겠다”고 강조했다.

사업시행자인 한국토지주택공사(LH)에는 남은 보상 절차를 신속히 마무리하되 주민과 충분히 소통하고 애로사항을 세심하게 살펴달라고 당부했다. 삼성전자에는 첫 팹 건설 일정에 맞춰 설계와 착공 등 주요 일정을 차질 없이 추진해 달라고 주문했다.

반도체 생산공장 건설에 필요한 숙련 기능인력 수급 문제에 대해서도 적극적인 지원을 약속했다. 반도체 생산공장은 일반 건축물과 달리 특수배관과 클린룸 등 초정밀 기반시설을 갖춰야 해 설비·전기·배관 분야의 숙련 기능인력이 대규모로 필요하지만 현장에서는 인력 확보에 어려움을 겪고 있다.

홍 장관은 “메가프로젝트 등 대규모 공사가 잇따라 예정된 가운데 배관공 등 숙련 기능인력을 적기에 확보하는 것이 중요하다”며 “국토부도 관계기관과 협력해 현장 인력 수급을 적극 지원하겠다”고 말했다.

토지 무단점유와 불법 건축물 설치, 공사 방해 등 현장의 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하되 주민과의 소통에도 소홀함이 없도록 할 것을 당부했다.

홍 장관은 용인이동 공공주택지구를 찾아 산단 근로자들의 정주 여건 개선을 위한 주택 공급에도 속도를 내겠다고 밝혔다. 용인이동 공공주택지구는 지난해 1월 지구 지정 이후 내년 상반기 지구계획 승인을 목표로 환경영향평가와 재해영향평가를 진행 중이다.

홍 장관은 병행할 수 있는 인허가 절차는 함께 추진하고 사업 일정과 공정을 면밀히 관리할 것을 주문하면서 “공사에 속도를 낼수록 안전관리는 더 철저히 해 달라”고 당부했다.

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