경북 경주시의 각종 행사가 양적으로 확대되고 있는 가운데 공공편의 효과 검토 등 경주시의 성과관리 검토가 필요하다는 의견이 경주시의회에서 나왔다.

주미(사진) 경주시의원은 26일 열린 제302회 경주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 경주시에서 개최되는 각종 행사의 양적 확대에 따른 문제점을 지적하고 체계적인 행사 운영 기준과 성과관리 체계 마련을 촉구했다.

주 의원은 "경주시의 행사 개최 건수가 2024년 310건에서 2026년 332건으로 증가하고 관련 예산 역시 같은 기간 약 122억 원에서 161억 원으로 늘어났지만 이에 걸맞은 공공의 편익이 발생했는지에 대해 객관적인 검토가 필요하다"고 주장했다.

특히 행사 개최에 따른 교통 통제와 주차난, 소음 및 쓰레기 문제 등 시민 불편을 간과해서는 안되며, 유사한 행사 간 통합 운영을 통한 예산 절감 가능성 등도 면밀히 살펴야 한다고 강조했다.

이에 대한 개선 방안으로 ▲행사의 필요성 및 예산의 적정성, 안전 및 교통대책 등을 아우르는 사전 운영 기준 마련 ▲실질적인 성과 평가 실시 및 평가 결과의 투명한 공개 ▲재사용 가능한 콘텐츠와 시설 등 행사 종료 후에도 유지되는 가치 형성을 제안했다.

제302회 경주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의 모습. 경주시의회 제공

주 의원은 “경주의 모든 행사는 경주시민의 세금과 공간, 시간 위에서 열린다. 시민이 함께 즐기고 관광객에게는 경주를 다시 찾는 계기가 되는 행사를 만들어야 한다"고 강조하고 행사의 양적 확대에서 벗어나 공공의 가치와 실질적인 성과를 중심으로 행사 운영체계를 개선해 줄 것을 집행부에 촉구했다.

주 의원에 이어 최재필 부의장은 ‘주요 탐방 자원과 도심을 연계하는 통합형 관광거점 운영 제안’을, 김동해 의원은 ‘행정사무감사 관련 성명서에 대한 의회 차원의 대응 요구’를 주제로 각각 5분 자유발언을 했다.

한편, 제302회 경주시의회 제2차 정례회는 이날 제1차 본회의를 시작으로 23일간 계속된다.

오는 12월 10일 제2차 본회의와 17일 제3차 본회의, 18일 제4차 본회의를 통해 각종 안건 심의와 시정질문 등을 실시한 후 올해의 의사일정을 마무리할 예정이다

임활 의장은 개회사에서 “정부의 적극적인 재정 운용 기조에 발맞추되 경주시의 재정 여건 또한 면밀히 살펴야 한다”며 “한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 우선 투입될 수 있도록 사업의 타당성과 우선순위를 꼼꼼히 따져 재정 운용의 효율성을 높이는 데 모든 역량을 모아 달라”고 당부했다.

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