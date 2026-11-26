전남광주통합특별시가 연말 정부의 제2차 공공기관 지방이전 발표를 앞두고 핵심 공공기관 유치와 초광역 사회간접자본(SOC) 국가계획 반영을 위한 막판 대정부 총력전에 나섰다.

26일 전남광주시에 따르면 백승주 균형발전부시장은 이날 대통령 직속 지방시대위원회와 국토교통부를 잇달아 방문해 핵심 공공기관의 전략적 이전과 광역 교통망 확충 등을 공식 건의했다.

백승주 전남광주 균형발전부시장(오른쪽)이 26일 정의경 국토교통부 제2차관을 만나 초광역 교통망 확충의 시급성을 설명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남광주시 제공

백 부시장은 먼저 지방시대위원회에서 박정현 위원장을 만나 전남광주통합특별시법 제144조에 명시된 ‘공공기관 이전 대상지역 우선 고려’ 규정의 실질적 이행을 촉구했다. 지방시대위원회는 제2차 공공기관 지방이전 관련 주요 사항을 심의·의결하고 지역 의견 수렴과 관계기관 협의를 통해 이전 정책을 조정하는 핵심 기구다.

이번 면담은 최근 박 위원장이 밝힌 혁신도시 중심의 연관 기관 집적화와 지역 산업 연계 배치 원칙에 맞춰 전남광주시의 강점과 유치 의지를 전달하기 위해 성사됐다. 시는 그동안 중앙부처 주요 관계자를 30여 차례 면담하며 우선 배치의 당위성을 설명해 왔으며, 지난 8월 27일 범시·도민 결의대회와 지난 13일 한국지역개발학회 학술대회를 통해 지역사회 공감대와 학계의 정책적 지지를 확보했다.

백 부시장은 전국 최초 광역 행정통합을 이룬 전남광주통합특별시가 ‘5극 3특’ 국가 균형성장의 핵심 거점임을 강조했다. 특히 기존 전력·에너지 공기업 및 연구 인프라와 연계한 연관 기관 집적화를 통해 ‘대한민국 에너지 수도’ 조성을 앞당길 수 있도록 지원해 달라고 요청했다.

구체적인 유치 희망 기관으로는 농협중앙회와 수협중앙회를 건의했다. 전국 최대 농지 면적과 수산물 생산량을 보유한 전남광주에서 농수산물 생산·유통·가공 현장을 밀착 지원하고, 김·전복 등 핵심 수산물 수출 경쟁력을 뒷받침해야 한다는 논리다.

이와 함께 한국지역난방공사와 한국환경공단의 이전도 요청했다. 여수·광양국가산단과 인공지능(AI) 데이터센터의 폐열을 난방에 활용해 전력·계통·열을 연계한 자립형 에너지 도시를 완성하는 한편, 광양만권 산단의 탄소 감축과 호남 반도체 클러스터의 용수·폐수 처리 기반을 구축하는 데 두 기관의 역할이 필수적이라는 점을 강조했다.

이어 백 부시장은 정의경 국토교통부 제2차관을 만나 초광역 교통망 확충의 시급성을 설명하고, 도로 20건(28조 원)과 철도 12건(59조 원) 등 주요 SOC 사업의 국가계획 반영을 건의했다. 특히 호남고속도로 동광주~광산IC 구간 확장 사업의 국비 비율 확대와 함께 관련 사업비의 2027년도 정부예산 추가 반영도 요청했다.

백승주 부시장은 “민형배 시장을 중심으로 전남광주시는 30여 차례 정부를 찾아다니며 공공기관 유치에 사활을 걸고 있다”며 “기초 지자체의 수용 여건 위에 통합특별시 차원의 대정부 협상 역량을 하나로 모아 연말 정부 발표에서 대한민국 균형성장의 새로운 이정표가 되도록 실질적인 유치 성과를 이끌어내겠다”고 말했다.

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