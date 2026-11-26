경북 포항시가 직원들의 참신한 아이디어로 시정과 지역의 매력을 알리기 위해 추진한 직원 참여형 숏폼 콘텐츠 공모전에서 '꺼지지 않는 불'이 대상을 차지했다고 26일 밝혔다.

대상 수상작은 시민들이 만들어가는 꺼지지 않는 포항의 에너지를 담아낸 것으로 포항시청 ‘영일만 불꽃팀(교통지원과 김덕진 팀장, 장병환, 권현우 주무관)’이 출품했다.

26일 열린 포항시 직원 참여형 숏폼 콘텐츠 공모전 ‘올굿포항 홍보영상 공모전’에서 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

최우수상은 ‘관광 마케팅팀(관광산업과 신세영 팀장, 허유경, 황보주상, 안가은 주무관)’의 ‘POHANG OR’, 우수상은 ‘삼돌이팀(문화예술과 김명학 주무관)’의 ‘신라 동해안 3비(돌, 돌, 돌)’가 각각 선정됐다.

‘올굿포항 홍보영상 공모전’은 60초 이내의 세로형 숏폼 영상이 주목받는 최신 미디어 트렌드에 맞춰 기존의 정형화된 홍보 방식에서 벗어나 시민들과 친근하고 유쾌하게 소통할 수 있는 콘텐츠를 발굴하기 위해 마련됐다.

포항시는 이날 최종 수상작 3편을 선정했다

‘SHORT하게 담아, HOT하게 알린다’를 슬로건으로 진행된 공모전에는 개인 또는 최대 4인으로 구성된 팀이 참여해 총 16편의 영상이 출품됐다.

참가자들은 스마트폰으로 촬영·편집한 영상에 주요 시정 정책과 포항의 명소, 관광지 등을 다채롭게 담아냈다.

심사는 포항시 공식 인스타그램 온라인 투표를 통한 대중성 평가와 내·외부 전문가 등으로 구성된 심사위원단 평가를 병행했다.

창의성, 시정 연계성, 대중성 및 완성도, 발표 및 표현력 등을 종합적으로 평가해 최종 3편의 우수작을 선정했다.

박용선 포항시장은 “포항을 알리기 위해 숨겨둔 끼와 기획력을 발휘해 준 직원들에게 감사드린다”며 “이번에 출품된 영상에는 평소 맡은 업무와 우리 시정에 대한 직원들의 애정과 참신한 아이디어가 담겨 있어 더욱 뜻깊다”고 말했다.

이어 “앞으로도 직원들의 참신한 아이디어를 적극 활용해 시민들과 더욱 친근하게 소통하는 시정을 만들어가겠다”고 덧붙였다.

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