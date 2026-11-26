전국학교비정규직연대회의의 27일 교육공무직원 총파업에 나서는 가운데 경북지역에서는 220개교 759명이 참여할 것으로 예상돼 경북교육청이 총력대응에 나섰다.

경북교육청은 26일 오전 11시 기준 사전 집계 결과, 도내 전체 교육공무직원 1만332명 중 759명(7.35%)이 파업에 참여할 것으로 예상된다.

경북교육청 전경. 경북교육청 제공

이는 지난해 파업 참여 인원 744명보다 15명 많은 수치로, 파업 참여 예상 학교는 전체 934개교 중 220개교로 집계됐다.

직종별로는 조리실무사가 586명으로 가장 많았으며, 조리사 69명, 초등돌봄전담사 41명, 교무실무사 34명, 특수교육실무사 18명 순으로 나타났다.

정상적인 학교급식 운영이 어려울 것으로 예상되는 학교는 195개교(20.88%)다.

이 가운데 182개교는 빵과 우유 등 대체식 제공이나 도시락 지참으로 대응하고, 나머지 13개교는 정기고사와 학사일정 조정 등으로 급식을 제공하지 않을 예정이다.

초등돌봄교실 미운영 학교는 2개교로 예상되며, 방과후 과정을 운영하는 유치원 342개원과 특수학교 8개교는 모두 정상 운영할 것으로 파악됐다.

경북교육청은 파업 당일에도 학교별 파업 참여 인원과 급식·돌봄 등 운영 상황을 지속적으로 확인하는 한편 학교 현장의 상황에 신속하게 대응해 교육활동의 차질과 학생과 학부모의 불편을 최소화할 방침이다.

임종식 도교육감은 “파업으로 인한 학교 현장의 혼란과 학생과 학부모의 불편을 최소화하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “급식과 돌봄 등 필수 교육서비스가 안정적으로 제공될 수 있도록 학교별 상황을 면밀히 살피고 신속하게 대응하겠다”라고 말했다.

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