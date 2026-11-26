(사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 26일 포항시지회에서 지역 내 독거 장애인 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 ‘2026년 겨울철 사랑의 김장 나누기 행사’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 겨울철 식생활에 어려움을 겪는 이웃들에게 온정을 전하고, 지역사회가 함께 나눔의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

(사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 26일 포항시지회에서 지역 내 독거 장애인 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 ‘2026년 겨울철 사랑의 김장 나누기 행사’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. (사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회 제공

이날 현장에는 포항시지회 회원과 장애인활동지원사, 척수후원회 공원식 부회장 및 회원을 비롯 포항한빛라이온스클럽, 포항라이온스클럽, 포항YWCA, ㈜비아블신화 등 지역 내 여러 기관·단체 자원봉사자와 직원 등 100여 명이 참여해 구슬땀을 흘렸다.

봉사자들이 정성껏 담그고 포장한 김장김치 1200포기는 지역 내 독거 장애인 및 취약계층 400여 가구에 전달됐다.

이밖에도 ▲소독제·기저귀·필수의약품 등 위생·생활필수품을 지원한 ‘기초물품나눔지원사업’(약 1500만 원 상당) ▲거동이 불편한 중증장애인 가정의 주거 편의를 높인 ‘스마트 자동커튼 설치사업’(약 1500만 원 상당) ▲독거 장애인 가정의 겨울철 보온을 위한 ‘이불 250채 나눔사업’(약 1200만 원 상당) ▲사회복지공동모금회 연계를 통한 ‘LG생활용품 지원사업’(약 2500만 원 상당) 등을 통해 장애인 및 취약계층의 생활 안정과 복지 증진을 지원했다.

단순한 일회성 물품 후원을 넘어 이용자 개개인의 신체적 특성과 생활 여건을 세심하게 고려한 현장 중심의 복지 실천이라는 점에서 큰 호응을 얻었다.

(사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 26일 포항시지회에서 지역 내 독거 장애인 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 ‘2026년 겨울철 사랑의 김장 담그기 행사’를 펼치고 있다.

공지웅 포항시지회장은 “지역사회의 따뜻한 관심과 여러 기관·단체, 후원자 및 자원봉사자들의 적극적인 참여 덕분에 올 한 해 다양한 나눔사업을 성공적으로 추진할 수 있었다”며 “앞으로도 장애인들이 지역사회에서 소외되지 않고 안전하고 편리한 일상을 누릴 수 있도록 지속적인 복지사업을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

한편 (사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 다양한 사회공헌 활동과 민관 협력을 통해 지역 장애인 복지 증진과 삶의 질 향상, 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다는 평가가 나온다.

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