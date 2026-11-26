국회 예산결산특위가 내년도 예산안 처리 시한(다음 달 2일)을 일주일도 남겨놓지 않은 상태에서 그동안 현격한 입장차로 논의를 보류했던 미래대응기금 심사에 들어갔으나 여야 간 '평행선 입장'만 재확인했다.



여야는 이날 예산안조정소위에서 기금 신설의 타당성과 초과 세수 활용 방식, 지방재정 배분, 기금의 운용계획 자체변경 한도 등을 두고 공방을 벌였다.

26일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 제9차 예산안등조정소위원회에서 이광재 소위원장이 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 초과세수에 기반을 둔 기금이 재정건전성을 악화시킬 수 있고, 정부가 기금의 주요 지출금액 30%를 자체 변경할 수 있는 것은 국회 심의권을 박탈한다며 기금 신설에 반대 입장을 표명했다.



나경원 의원은 "돈을 많이 벌었을 때 빚을 갚는 것보다 새로운 나랏빚을 만들어 미래세대를 파탄 내는 '미래파탄기금' 형태가 되는 것 아니냐는 우려가 있다"고 지적했다.



송언석 의원은 기금 재원이 반도체 산업 호황에 따른 초과세수에 의존하는 데 대해 "국회예산정책처 자료를 보면 2029년부터는 초과세수가 없다"며 "반도체 한 업종에 대한민국 재정 사업을 온전히 다 맡긴다는 것은 달걀을 한 바구니에 담는 무모한 짓"이라고 비판했다.



이종욱 의원 역시 "미래대응기금은 이재명 정권이 돈을 마음껏 쓰기 위한 장치를 만든 것"이라며 "자체 전용 한도 30%는 진짜 말이 안 된다. 정부가 13조여원을 마음대로 하는 것을 국회가 못 막느냐"고 목소리를 높였다.



반면 민주당은 미래 성장동력 확보를 위해 기금이 필요하다고 반박했다.



이연희 의원은 "채무를 상환하면서 일부는 미래 성장동력에 투자하는 것이 매우 중요하다"며 미래대응기금이 재정 안정화를 위한 일종의 '댐' 역할을 할 수 있다고 주장했다.



김성회 의원은 "인공지능(AI)을 포함한 미래 산업을 육성하는 데 돈을 쓰기 위한 예산이 필요하다"고 강조했다.



박지원 의원은 "야당에서 얘기하는 (초과세수) 50%를 국채 시장에 상환하면 채권시장에 충격이 있지 않겠느냐"며 "통합재정수지가 어느 때보다 흑자인데 잘 알려지지 않았다. 전액 상환, 50% 상환은 과도하다"고 말했다.



이후 미래대응기금 세부 사업 심사에서도 여야 간 입장차는 좁혀지지 않았다.



국민의힘은 재원의 지속 가능성과 중복 지원 우려 등을 이유로 모든 사업에 감액을 요구했고 민주당은 사업의 필요성을 강조하며 심사가 줄줄이 보류됐다.



여야는 특히 3조5천억원 규모의 지방미래성장지원금, 광주전남 통합을 위한 지원 예산을 두고 대립했다.



국민의힘 유상범 의원은 "광주전남에 특별지원금 3조5천억원이 지원되는데 (지방미래성장지원금으로) 이중지원이 된다"며 "광주전남이 또 포함되면 다른 지자체에서 지방교부비가 적어 분노하는데 또 배분된다고 하면 받아들이겠나"라고 말했다.



이에 민주당 전진숙 의원은 "광주전남 통합에 여러 어려움이 있지만 대승적 차원에서 결단했고 5조원 인센티브는 약속"이라며 "그런데도 5조원이 들어가니 다른 사안에 지급하는 게 맞지 않는다는 건 정말 맞지 않는다. 오히려 증액해야 한다"고 맞섰다.



국민의힘 나경원 의원은 "호남에 돈을 주지 말자는 게 아니라 너무 과하고 중복적이라는 것"이라고 재반박했다.



과학기술정보통신부 소관의 AI 중심대학 지원 등 사업들도 국민의힘이 재정 지속 가능성 등을 이유로 미래대응기금이 아닌 일반회계 편성을 요구하면서 심사가 잇달아 보류됐다.



나 의원은 "일회성으로 쓰는 사업은 여기(미래대응기금에) 넣어도 되지만 왜 계속 사업을 여기에 넣느냐"며 기존 소관 부처의 일반회계로 되돌려야 한다고 주장했다.



이연희 의원은 "추가세수가 없다는 것과 미래대응기금이 고갈되는 건 다른 문제"라고 반박하며 정부에 안정적인 기금운용을 당부했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지