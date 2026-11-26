취약가구 아동 사례관리 사업인 ‘드림스타트’ 우수 지역으로 꼽힌 서울 구로구와 대구 달서구가 대통령 표창을 받았다.

26일 보건복지부에 따르면 국가아동권리보장원은 26∼27일 부산 부산진구 롯데호텔 부산에서 ‘제19회 드림스타트 사업보고대회’를 열고 우수지역·유공자를 포상하고 지역별 우수사례를 공유했다고 밝혔다. ‘꿈의 시작, 내일을 심다’를 주제로 열린 이번 행사에는 지방정부 담당자와 아동통합사례관리사 등 600여명이 참석했다.

드림스타트는 전국 230개 시군구에 설치된 취약가구 아동 전담 사례관리팀이다. 공무원과 민간 전문인력인 아동통합사례관리사가 한 팀을 이뤄 12세 이하 아동에게 건강·학습·정서 등 맞춤형 서비스를 지원한다. 올해 약 5만명이 드림스타트를 통해 사례관리를 받았다.

올해 포상은 모두 46점이다. 사업운영평가에서 우수한 성적을 거둔 구로구와 달서구가 대통령 표창을, 부산 해운대구와 전남광주 서구가 국무총리 표창을 받았다. 취약계층 아동 복지에 힘쓴 단체·개인 40명에게는 장관 표창이, 2명에게는 장관 감사패가 수여됐다.

구로구는 아동들이 태권도 대회 출전과 장학금 신청 등을 지원했다. 가족 구성원을 위한 지원도 적극 연계하는 등 다각적인 사례관리를 이어온 점을 인정받았다. 달서구는 건강·교육·정서 분야별 전문기관 간 협력을 강화하고 안경원, 약국 등 생활밀착형 자원을 발굴해 자원 연계망을 체계적으로 구축했다는 평가를 받았다. 장관 감사패는 서수진 도란도란 언어발달 상담센터장(부산 강서구)과 이승헌 충북대 수의과대학 교수(충북 청주시)에게 돌아갔다.

가족돌봄아동을 적극 발굴·지원한 울산 동구, 충남 부여군 등 6개 지역은 국가아동권리보장원장상을 받았다. 이들 지역은 학교, 청년미래센터 등 관계기관과 협업해 가족돌봄아동 지원체계를 구축한 성과를 인정받았다. 가족돌봄아동은 돌봄이 필요한 가족에게 간호·간병, 일상생활 관리 등을 하는 아동으로, 올해 3월 '위기아동청년법' 시행과 함께 드림스타트 지원 대상에 명시적으로 포함됐다.

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