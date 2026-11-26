두산이 이른바 ‘두타’라고 불리는 동대문 시대의 상징 두산타워를 떠난다. 을지로 일대 신사옥으로 사용할 건물을 매입하고 본격적인 을지로 시대 준비에 나선다.

두산은 26일 이사회를 열고 서울 수표동 일대에 건설 중인 ‘을지파이낸스센터’를 8439억원에 매입하기로 결정했다고 밝혔다. 매매 계약은 다음 달 8일 체결할 예정이다. 거래 상대는 시행사인 아이비투자을지로와 아이비투자수표이며, 시공사는 GS건설이다.

두산타워 전경. 두산 제공

두산은 을지파이낸스센터를 두산그룹의 가치와 특성을 반영한 신사옥으로 조성할 계획이다. 을지파이낸스센터는 서울 중구 수표동 56-1번지 일원에 건설 중인 프라임급 오피스 빌딩으로, 2029년 준공 예정이다. 지하 8층∼지상 24층, 1개 동으로 건설되며 연면적 6만7천508㎡ 규모다.

서울 지하철 2·3호선 을지로3가역에서 도보로 3분 거리에 위치해 있고, 금융사와 대형로펌 등이 밀집한 지역에 있어 업무 편의성이 높다는 평가다.

두산은 두산타워의 사용계약 만료 시점(2030년)을 앞두고 대체사옥 확보 방안을 모색해왔다. 서울 종로구와 중구 일대 주요 업무 중심 지역 내 10개 이상의 후보지를 검토한 결과 규모와 일정, 위치 등을 종합적으로 고려해 을지파이낸스센터를 선정했다고 설명했다.

두산은 앞서 지난 2020년 3조원 규모 그룹 자구안의 일환으로 그룹의 상징적 건물인 두산타워를 8000억원에 매각한 바 있다. 이후 세일즈앤드리스백(매각 후 재임차)하는 방식으로 두산타워를 사용해왔다.

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