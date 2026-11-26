주한미군이 아파치(AH-64E) 공격헬기를 운용해온 제2보병사단 예하 5-17 공중기병대대의 운용 중단 사실을 공식 확인했다. 이번 조치는 병력 감축이나 임무 변경이 아닌 미 육군 차원의 전력 현대화와 부대 구조 개편에 따른 것으로 전해졌다.

주한미군은 26일 “5-17 공중기병대대의 운용 중단은 미래 작전 소요에 부합하도록 전력 역량을 현대화하고 부대 편성을 최적화하기 위한 미 육군의 전반적인 전력 구조 개편 및 항공전력 혁신 노력의 일환”이라고 밝혔다. 그러면서 “이번 조치가 주한미군의 임무와 전력태세, 대한민국 방위에 대한 공약에 어떠한 변화도 가져오지 않는다”고 강조했다.

주한미군 아파치 헬기. 연합뉴스

해당 부대의 운용 중단은 올해 초 미 의회조사국(CRS) 보고서를 통해 처음 알려졌다. 보고서는 지난해 12월 15일자로 부대 운용이 중단됐다고 공개했다. 당시 주한미군 측은 이에 대한 구체적인 입장을 내놓지 않았다. 이에 주한미군 감축이나 역할 조정과 관련된 것 아니냐는 관측도 제기됐다.

부대 운용 중단은 주한미군의 아파치 전력 전체 철수로 이어지는 것은 아닌 것으로 파악된다. 주한미군에는 5-17 공중기병대대 외에도 아파치 헬기를 운용하는 부대가 있는 것으로 알려졌다. 실제 제2보병사단은 지난 23일 제2전투항공여단이 운용하는 아파치 등 주요 헬기 자산을 일본으로 이동시켜 현지에서 실사격 훈련을 진행했다고 공개했다. 주한미군 관계자는 “주한미군은 보유 역량과 대비태세 수준이 임무 수행에 필요한 소요를 충족하도록 하고 있다”고 설명했다.

2022년 제2보병사단 제2전투항공여단 소속으로 창설된 5-17 공중기병대대는 평택 캠프 험프리스에 주둔하며 약 500명의 병력과 아파치 공격헬기, RQ-7B 섀도우 무인기 등을 운용해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지