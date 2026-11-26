"남극 극한지에 휴머노이드가 200㎞ 누비며 장비 설치까지 가능한 로봇 시대가 활짝 열립니다."

한국로봇융합연구원이 극한지 탐사·작업용 휴머노이드 로봇 플랫폼 개발에 본격 착수했다고 26일 밝혔다.

한국로봇융합연구원이 개발한 로봇 예상 이미지. 한국로봇융합연구원 제공

한국로봇융합연구원은 2021년부터 추진해 온 극한지 개발 및 탐사용 협동 이동체 시스템 기술개발사업의 2단계 연구를 올해부터 2030년 12월까지 진행한다.

1단계에서 개발한 극한지탐사로봇(KAREX)의 남극 실증 성과를 기반으로 기존 탐사 중심의 로봇 기술을 현장 작업 영역까지 확대하는 데 중점을 둔다.

이를 위해 장거리 탐사 및 관측장비 운반·설치 등 복합 임무를 수행하는 로봇 플랫폼과 운용 기술을 개발한다.

1단계에서 개발한 극한지탐사로봇은 2024년 남극 현장 실증에서 1회 최대 54㎞를 자율주행으로 이동했고 30일간 누적 71시간 총 267.74㎞를 이동했다.

2025년에는 탐사대의 도보 진입이 제한된 약 20㎞ 거리의 크레바스(빙하에 생긴 깊은 틈) 구간에서 무인 탐사를 성공적으로 수행했다.

로봇융합연구원이 이번에 개발하는 복합형 이동체 기반 휴머노이드(KAREX-M)는 설원, 빙판, 암반 등 지형에 따라 바퀴와 무한궤도로 전환할 수 있는 복합형 이동체, 유압으로 작동하는 크레인과 양팔 로봇으로 구성되는 휴머노이드 상체가 탑재된다.

이 로봇은 이차전지와 발전기를 결합한 하이브리드 전력 시스템을 도입해 1회 연료 보급으로 반경 100㎞ 영역에서 200㎞ 이동을 목표로 한다.

연구팀은 인공지능(AI)을 통해 주변 지형과 위험 요소를 파악하는 자율주행 기술, 작업자가 원거리에서 로봇 상태를 확인하고 장비 운반·설치를 수행하는 원격조작·관제 기술도 개발한다.

개발한 기술을 국내 설원과 남극에서 단계적으로 실증해 운용 안정성을 검증한다.

로봇융합연구원 관계자는 "최종 단계에서는 통합 로봇 플랫폼 2대를 활용해 남극 현지에서 장거리 탐사와 관측 기반 구축 임무를 맡는다"고 강조했다.

한편 이번 연구에는 로비텍, 포스텍(포항공대), 한동대, 한양대, 한국AI·로봇산업협회 등이 참가한다.

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