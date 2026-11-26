홍익표 통일부 장관 후보자는 26일 "지금 현재 남북관계와 한반도 상황을 고려할 때 높은 수준의 대화보다는 낮고 현실적인 방안을 내세워 문제를 풀어가는 것이 바람직하다고 생각한다"고 말했다.



홍 후보자는 이날 인사청문회 준비 사무실이 마련된 종로구 남북회담본부에서 진행한 첫 도어스테핑에서 남북관계의 돌파구를 마련할 '복안'이 있는지 질문에 "현실적이고 실현 가능한 과제들을 발굴해내도록 최선의 노력을 하겠다"며 이같이 답변했다.

홍익표 통일부 장관 후보자가 26일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 남북회담본부에서 도어 스테핑에 앞서 소감 등을 밝히고 있다. 연합뉴스

8년 가까이 완전한 단절 상태인 남북관계 개선이 고난도 과제임을 의식한 듯 홍 후보자는 10분가량 짧은 시간에 '현실적' 또는 '작은'과 같은 표현을 말을 여러 차례 되풀이했다.



그는 장관에 취임하게 된다면 남북 적대관계 해소에 주력하겠다며 "작은 실천으로 남북 간 신뢰를 쌓아가겠다"는 포부를 밝혔다.



또, 국민주권정부에 부합하게 대북정책 형성·추진 과정에 국민의 참여를 확대하고 사회적 합의 기반을 확장하는 데 노력할 것이라고 예고했다.



이와 함께 평화통일 외교 역량 강화 방침도 제시했다.



홍 후보자는 "한반도 평화가 대한민국 국익을 실현하는 가장 중요한 과제"라며 "일관된 방향으로 한반도 평화 조성을 위해 노력하겠다"고 다짐했다.



홍 후보자는 외교안보부처 간 불협화음이 심각하다는 지적에 대해 "외교안보부처 간 이견은 너무 당연하다"며 "불협화음이나 충돌이라고 생각하지 않는다"고 했다.



그러면서 "중요한 것은 이재명 정부라는 한배를 탔다는 것"이라며 "각각의 입장과 그 현실적 대안들을 조율해 나가면서 이재명 정부의 외교안보 정책, 대북 정책에 공감대를 만들고 그것을 바탕으로 흔들림 없이 일관된 정책을 추진해 나갈 수 있는 기반을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.



홍 후보자는 "정동영 장관의 정책방향에 큰 틀에서 같이할 생각"이라면서도 '두 국가 문제'와 '북향민'('탈북민'의 대체 표현) 표현을 거론하며 "여러 용어 사용 등에 관해선 여론 수렴 결과를 바탕으로 국민적 공감대를 통해 "현실적인 조정을 해나갈 계획"이라고 설명했다.



정 장관이 한반도 평화공존 정책의 이행전략으로 주장한 '통일지향의 평화적 두 국가관계'에 대해 홍 후보자는 정부 공식 입장은 아니라며 "통일부가 고려하는 방안 중 하나"라고 말했다.



그러면서도 "평화적 두 국가는 1991년 남북 유엔 동시가입으로 국제법적으로는 현실화했다"며 "김정은 북한 국무위원장의 '두 국가'에 동조했다는 해석에는 동의하지 않는다"고 말했다.



2005년 박사학위논문이 2004년 연구보고서 내용의 '자기 표절'이라는 지적에 대해선 "2007년 개정된 현재의 연구윤리에 일부 부합하지 못한 측면이 있는 것은 사실이지만, (2005년) 당시에는 정확한 기준이 없었다"며 연구윤리 규정 위반이 아니라는 취지의 답변을 했다.



그러면서 두 논문이 거의 동시에 쓰여졌기 때문에 학계에서 연구윤리를 심각하게 위반했다고 보지 않는다고 해명했다.

<연합>

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