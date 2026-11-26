사진=문가영 인스타그램

영화 '만약에 우리'에서 호흡을 맞췄떤 배우 문가영과 구교환이 시상식 현장에서 장난기 가득한 케미를 자랑했다.

문가영은 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 구교환은 문가영을 향해 미니 선풍기를 들고 있는 모습이다. 문가영은 눈을 지그시 감고 무릎에 손을 올려 바람을 쐬는듯한 모습으로 장난스러운 분위기를 자아냈다.

다른 사진에는 '청룡영화상 체크체크'라는 글과 함께, 둘이 머리를 가까이한 채 배우들의 프로필 사진을 확인하고 있는 모습이다.

제47회 청룡영화상은 지난 25일 열렸다. 이날 문가영은 '만약에 우리'로 여우주연상 후보에 올랐다. 구교환은 '군체'로 남우조연상 후보에 올랐으며 수상의 영광까지 안았다.

한편 지난해 말 개봉한 영화 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호(구교환 분)와 정원(문가영 분)이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 이야기를 그린 작품이다.

<뉴스1>

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