‘이 판결의 결론입니다. B는 빌린 돈 500만원을 A에게 줘야 합니다.’ 지난 25일 울산지법에서 선고된 판결문의 내용이다.

울산지법은 소송 당사자가 지적장애인인 민사소송에서 ‘이해하기 쉬운 판결’을 내렸다고 26일 밝혔다.

울산지법이 소송 당사자가 지적장애인인 민사소송에서 ‘이해하기 쉬운 판결’을 내려 눈길을 끌고 있다. 사진은 울산지법 청사.

울산지법 민사2단독 권형관 부장판사는 지적장애인 A씨가 B씨를 상대로 제기한 대여금 소송에서 A씨 승소 판결을 내리고, A씨가 읽기 쉽도록 판결문을 썼다. A씨는 지난해 12월부터 올해 1월까지 B씨에게 500만원을 빌려줬지만 받지 못하자 소송을 제기했다.

판결문은 어렵고 딱딱한 법률 용어 대신 일상적 표현과 짧은 문장을 쓰고 있다. 문장을 쉽게 이해할 수 있는 그림도 그러져 A씨가 재판 내용과 결론, 재판부가 판단을 내린 이유를 알 수 있도록 했다.

울산지법의 ‘이해하기 쉬운 판결’ 판결문. 울산지법 제공

재판부는 판결문에서 A씨가 B씨에게 500만원을 빌려준 것으로 인정한 이유에 대해서도 쉽게 설명했다. 재판부는 B씨가 올해 2월 A씨에게 “500만원을 주겠다”는 뜻으로 말했고, A씨 역시 B씨에게 돈을 보내줄 때 그냥 가지라고 돈을 보내준 것이 아니였다고 설명했다.

울산지법 관계자는 “앞으로도 장애인·노인·임산부 등 사회적 약자를 위한 사법지원제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 7월에도 울산지법은 고령자를 위한 ‘이해하기 쉬운 판결’을 내린 바 있다.

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