고척돔에 입성하는 그룹 NCT 위시가 총 3일간 공연을 펼친다.

26일 소속사 SM엔터테인먼트(041510)에 따르면 NCT 위시 세컨드 콘서트 투어 '인투 더 위시 : 페이스 아워 위시'(INTO THE WISH : Face Our WISH)' 서울 공연은 내년 1월 14일 한 회차를 추가했다.

이로써 NCT 위시의 첫 고척돔 콘서트는 내년 1월 14~16일 총 3회에 걸쳐 열린다.

NCT 위시는 올해 4월 발매한 정규 1집 '오드 투 러브', 10월 발매한 미니 4집 '아이 스파이'로 활발한 활동을 펼쳤다.

이에 지난 15일 열린 'MMA 2026'에서 '톱10', '글로벌 톱10', '글로벌 임팩트 아티스트', '재팬 페이보릿 아티스트 바이 유넥스트' 등 총 4개 부문을 수상했다. 또 20일 '2026 마마 어워즈'에서 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트'와 '베스트 브레이크스루 아티스트' 부문에서 트로피를 거머쥐며 2관왕을 차지하며 인기를 입증했다.

한편 NCT 위시는 지난 2024년 2월 데뷔해 '위시', '송버드', '스테디', '팝팝' 등의 곡을 발표하고 한국과 일본 양국에서 활발하게 활동하고 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지