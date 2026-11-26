'질풍가도'를 불렀던 가수 유정석이 발라드 신곡을 발매한다.

유정석은 오는 12월 1일 신곡 '같은 별에 살고 있는 게'를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선보인다.

'같은 별에 살고 있는 게'는 짝사랑하는 상대에게 자신의 마음을 전하지 못한 채 주변을 맴도는 한 사람의 이야기를 담은 곡이다.

사진제공=디씨티프로젝트

곡은 말하지 못한 사랑의 답답함을 담담하게 풀어가면서도 후렴에서는 유정석 특유의 폭발적인 고음과 가창력을 통해 감정을 고조시킨다. '질풍가도'를 통해 강렬한 록 보컬의 인상을 남긴 유정석이 이번 곡에서는 어떤 새로운 감성을 들려줄지 관심이 쏠린다.

음원 제작에는 '질풍가도' 작곡가 박정식 음악감독이 프로듀서로 참여했다. 기타 타미김, 베이스 이태윤, 드럼 장혁 등 실력파 연주자들이 함께해 곡의 완성도를 높였다는 후문이다.

한편 유정석은 지난 2003년 애니메이션 '행복한 세상의 족제비'의 주제곡 '출사표'로 데뷔했다. 이후 애니메이션 '쾌걸 근육맨 2세'의 오프닝곡 '질풍가도'가 큰 사랑을 받으면서 이름을 알렸다.

<뉴스1>

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