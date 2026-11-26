오는 30일부터 다음 달 4일까지 서울에서 재외공관장회의를 개최된다. 이재명 정부 출범 이후 처음 열리는 이번 회의에서는 대통령이 주재하는 재외공관 업무보고가 사상 처음으로 생중계될 예정이다. 대사와 총영사 등 재외공관장들이 대면으로 한자리에 모이는 것은 2024년 4월 이후 2년 7개월 만이다.

26일 외교부에 따르면 이번 회의는 ‘국익 중심 실용외교, 대체불가 대한민국’을 주제로 정부의 국정 철학과 외교 추진 방향을 공유하고, 이를 구체적인 성과로 이어가기 위한 공관별 역할과 과제를 논의하는 데 초점을 맞춘다. 특히 이 대통령은 다음 달 2일 재외공관 업무보고를 직접 주재하고, 전체 재외공관의 주요 업무 추진 현황과 정상외교 후속 조치 이행을 위한 공관별 활동 및 성과 등을 점검할 예정이다.

서울 종로구 외교부 청사 모습. 세계일보 자료사진

박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “재외공관 업무보고는 사상 최초 생중계로 진행된다”며 “재외공관 역할 재창조라는 기치 아래 국민이 체감할 수 있는 외교 강국 실현 방안에 대해 논의할 것”이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관은 첫날 개회식에서 국익 중심 실용외교를 현장에서 구현하기 위한 공관장의 역할과 책임을 강조할 예정이다. 이어 박윤주 외교부 1차관 주재로 내년도 외교부 업무 방향을 논의하고, 하준경 대통령실 정책실장의 경제정책 방향 관련 특강도 진행된다.

공관장들은 회의 기간 △K-이니셔티브와 재외국민 보호 △인공지능(AI)·첨단기술 △K-컬처 등 주요 외교 현안을 논의한다. 핵심광물·공급망, 원자력·방산, 개발협력, 다자외교 등을 주제로 한 분야별 전략회의도 예정돼 있다.

국민과의 소통 및 산업 현장 방문 일정도 확대된다. 경제 6단체 대표 및 기업인들과의 오찬을 비롯해 공관장과 기업인 간 일대일 상담, 청년세대·지방인재·문화 및 공공외교 관계자들이 참여하는 대국민 타운홀 미팅 등이 마련된다. 방산과 AI·첨단기술, 수자원 관리 등 산업 현장 방문도 진행될 예정이다.

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