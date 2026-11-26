삼성전자가 인수합병(M&A) 전담 조직을 격상하며 미래 성장동력 확보에 힘을 싣는다. 생활가전사업부는 생활가전과 냉난방공조 사업 조직을 분리해 사업별 경쟁력 강화에 나선다. 스마트폰을 담당하는 모바일경험(MX)사업부는 인공지능(AI) 생태계 확장과 프리미엄 제품 판매 확대를 위한 조직을 신설한다.

26일 업계에 따르면 삼성전자에서 스마트폰·가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 이 같은 내용의 후속 인사와 조직개편을 확정하고 구성원을 대상으로 설명회를 열었다.

삼성전자 서초사옥. 뉴시스

우선 경영지원담당 산하에서 M&A와 투자 업무를 담당해 온 코퍼레이트 디벨롭먼트그룹을 팀으로 격상해 경영지원담당 직속에 둔다. 앞서 지난 24일 정기 임원 인사에서는 AI·로봇 분야의 M&A와 투자 업무를 담당해 온 외국인 임원 마티유 아포테커 코퍼레이트 디벨롭먼트그룹장이 부사장으로 승진한 바 있다.

M&A 전문가를 부사장으로 발탁한 데 이어 실무 조직까지 격상한 것은 외부 기술과 역량 확보를 통한 신사업 발굴에 속도를 내려는 의지로 풀이된다.

생활가전(DA)사업부는 생활가전사업팀과 냉난방공조(HVAC)사업팀 체제로 조직을 재편한다.

생활가전과 냉난방공조 사업을 각각 별도 사업팀이 맡는 구조로, HA사업팀장은 김철기 DA사업부장이 겸직한다.

전통적인 생활가전 사업의 수익성을 개선하는 동시에 미래 성장동력으로 낙점한냉난방공조 사업의 독자적인 성장 기반을 강화하려는 조치로 풀이된다.

최원준 사장이 새롭게 이끄는 모바일경험(MX)사업부는 사업부장 직속으로 홈 AI팀을 신설한다. 스마트폰을 중심으로 TV와 생활가전 등 삼성전자의 다양한 기기를 연결하는 등 사업부 간 시너지를 높이기 위한 조치로 풀이된다.

MX사업부 전략마케팅실 산하에는 플래그십 혁신그룹을 신설한다.

플래그십 제품의 판매 목표와 전략을 수립하고 프리미엄 스마트폰의 판매 비중을 높이기 위한 조직이다.

메모리 등 주요 부품 가격 상승으로 스마트폰 사업의 수익성 방어가 과제로 떠오른 가운데 고부가가치 제품 중심으로 사업 체질을 강화하겠다는 의도로 보인다.

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