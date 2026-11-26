사회복지사가 중증 장애인 입소자를 밀쳐 숨지게 한 경기 성남시의 장애인 복지시설에서 다른 직원들의 학대 행위가 추가로 드러났다.



분당경찰서는 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 해당 시설 생활지도원인 30대 남성 2명과 시설을 운영하는 사회복지법인을 성남지방공소청에 불구속 송치했다고 26일 밝혔다.

경기 분당경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

이들 생활지도원은 올해 7월 중순께 성남시 분당구 야탑동의 한 장애인 돌봄시설에서 입소자 3명을 밀치는 등 물리력을 행사해 학대한 혐의를 받는다.



경찰은 앞서 이 시설에서 발생한 입소자 사망 사건을 수사하기 위해 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하는 과정에서 이들의 범행 정황을 포착했다.



경찰은 시설 운영 법인에도 소속 직원들의 학대를 방지하기 위한 관리·감독 의무를 소홀히 한 책임이 있다고 보고 장애인복지법상 양벌규정을 적용했다.



다만 시설장 개인에 대해서는 직원들의 학대 행위를 방조한 혐의를 인정하기 어렵다고 판단해 송치 대상에서 제외했다.



경찰은 관할 지방자치단체인 성남시에도 수사 결과를 통보해 행정처분 등 필요한 조치를 하도록 했다.



앞서 경찰은 해당 시설 입소자인 50대 중증 장애인을 강하게 밀쳐 넘어뜨려 숨지게 한 혐의(상해치사)로 20대 사회복지사 A씨를 지난 8월 6일 구속 송치했다.



피해자는 보호자가 없는 중증 장애인으로, 26년 전 해당 시설에 입소해 생활해 오다 변을 당했다.

<연합>

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