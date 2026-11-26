대상 김치 브랜드 종가가 김장철을 맞아 보쌈과 수육 등 고기 요리에 곁들여 먹기 좋은 별미김치 신제품 ‘보쌈겉절이’를 출시했다.

신제품은 아삭한 배추에 달짝지근하면서도 매콤한 양념을 더해 갓 담근 겉절이의 맛을 구현한 것이 특징이다. 무말랭이를 넣어 식감을 살렸으며 100% 국내산 농산물과 종가의 특허 유산균을 사용했다. 페트(PET) 용기를 적용해 보관 편의성도 높였다.

대상은 김치를 직접 담그기 어려운 1∼2인 가구가 늘어나고 소비자들의 입맛이 세분화하면서 별미김치 수요가 확대되는 데 주목하고 있다. 기존 밑반찬 중심에서 벗어나 특정 요리와 함께 즐길 수 있는 제품군을 확대한다는 전략이다.

실제 종가가 올해 초 선보인 ‘봄동겉절이’는 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한 봄동 비빔밥 열풍에 힘입어 출시 약 두 달 만에 판매 수량 2만개, 판매량 22t을 돌파했다.

신제품은 배달의민족 B마트를 시작으로 컬리, 쿠팡 등 주요 온라인 채널에서 순차적으로 판매된다.

박관우 대상 K마케팅기획1팀장은 “보쌈을 비롯해 다양한 고기 요리와 잘 어울리는 겉절이를 간편하게 맛볼 수 있도록 기획한 별미김치”라고 말했다.

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