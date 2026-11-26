USTR, 車·반도체 과잉생산 지목
호남 클러스터 조성사업까지 겨냥
산업계, 언제든 인상 가능성에 긴장
정부 “만반의 준비로 대응 나설 것”
미국이 ‘강제노동 관세’에 이어 ‘과잉생산 관세’까지 한국에 부과하되 양국 간 기존 무역합의대로 15% 관세 상한을 유지한다고 해 한숨을 돌리게 됐다. 하지만 한국의 3대 메가프로젝트 등을 문제 삼으며 언제든 관세율을 25%까지 높일 수 있다는 여지를 남겨 안심하기는 이르다. 곳곳에 ‘통상 뇌관’이 자리한 만큼 반도체 등 우리 주력 산업에 불똥이 튈 가능성도 배제할 수 없다.
미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 한국을 포함한 14개 경제권을 대상으로 실시한 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표했다. USTR은 이 중 한국·일본·유럽연합(EU) 등 미국과 무역합의를 체결한 국가에는 15% 부과 방안을 제시했다. 앞서 USTR이 지난 7월 한국에 부과한 12.5%의 강제노동 관세를 합쳐도 총관세율이 15%가 넘지 않도록 하겠다는 것이다.
정부는 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자 합의 당시 약속한 15% 관세 상한선이 지켜져 안도하는 모습이다.
김정관 산업통상부 장관은 출입기자단 간담회에서 “대미 무역수지 흑자가 작년보다 2배 넘게 늘어나는 상황을 대미 투자 프레임워크 없이 맞닥뜨렸다면 상상하기 어려울 정도의 큰 부담이 됐을 것”이라며 “기존 15% 상한을 방어한 것만으로도 선방한 성과라고 본다”고 말했다.
그러나 자신들 마음에 안 들 경우 관세율을 25%로 올리겠다는 미국의 으름장에 안심할 수 없는 처지다. USTR은 이번 조사 보고서에서 한국의 구조적 과잉생산 분야로 자동차·석유화학과 함께 주력 수출품인 반도체를 지목했다. 특히 한국 정부가 총력을 기울이고 있는 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 등 3대 메가 프로젝트(반도체·피지컬AI·데이터센터)까지 겨냥했다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 CNBC에 출연해 한국 과잉생산 관세 근거와 관련, “한국은 올해 여름 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다”며 “이런 것들은 실제 수요에 대응하는 게 아니다. 정부의 개입이며 그들(한국)은 실제로 해외의 수요를 늘리지 않으면서 해외에 대한 공급만 늘리고 있다”고 지적했다. 향후 호남권 반도체 클러스터 조성을 두고 미국의 통상 압박이 심해질 수도 있다고 점쳐지는 대목이다. 미 의회가 한국의 디지털 규제를 비관세 장벽으로 걸고넘어지면서 USTR이 디지털 분야 301조 조사에 나설 경우 통상 부담은 더욱 커질 전망이다.
정부는 미국이 관세 부과의 근거로 제시한 구조적 과잉생산 문제에 동의할 수 없다며 만반의 준비를 통해 대응하겠다는 입장이다. 산업계는 긴장하는 모습이 역력하다. 한 반도체 업계 관계자는 “긍정적인 상황은 아니다”며 “언제 무슨 일이 발생할지 몰라 예의주시 중”이라고 했다.
USTR은 내년 1월5일까지 서면의견을 받고 1월25일 공청회를 거쳐 최종 관세율을 확정할 예정이다.
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