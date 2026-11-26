미국이 ‘강제노동 관세’에 이어 ‘과잉생산 관세’까지 한국에 부과하되 양국 간 기존 무역합의대로 15% 관세 상한을 유지한다고 해 한숨을 돌리게 됐다. 하지만 한국의 3대 메가프로젝트 등을 문제 삼으며 언제든 관세율을 25%까지 높일 수 있다는 여지를 남겨 안심하기는 이르다. 곳곳에 ‘통상 뇌관’이 자리한 만큼 반도체 등 우리 주력 산업에 불똥이 튈 가능성도 배제할 수 없다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스

미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 한국을 포함한 14개 경제권을 대상으로 실시한 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표했다. USTR은 이 중 한국·일본·유럽연합(EU) 등 미국과 무역합의를 체결한 국가에는 15% 부과 방안을 제시했다. 앞서 USTR이 지난 7월 한국에 부과한 12.5%의 강제노동 관세를 합쳐도 총관세율이 15%가 넘지 않도록 하겠다는 것이다.



정부는 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자 합의 당시 약속한 15% 관세 상한선이 지켜져 안도하는 모습이다.



김정관 산업통상부 장관은 출입기자단 간담회에서 “대미 무역수지 흑자가 작년보다 2배 넘게 늘어나는 상황을 대미 투자 프레임워크 없이 맞닥뜨렸다면 상상하기 어려울 정도의 큰 부담이 됐을 것”이라며 “기존 15% 상한을 방어한 것만으로도 선방한 성과라고 본다”고 말했다.



그러나 자신들 마음에 안 들 경우 관세율을 25%로 올리겠다는 미국의 으름장에 안심할 수 없는 처지다. USTR은 이번 조사 보고서에서 한국의 구조적 과잉생산 분야로 자동차·석유화학과 함께 주력 수출품인 반도체를 지목했다. 특히 한국 정부가 총력을 기울이고 있는 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 등 3대 메가 프로젝트(반도체·피지컬AI·데이터센터)까지 겨냥했다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 CNBC에 출연해 한국 과잉생산 관세 근거와 관련, “한국은 올해 여름 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다”며 “이런 것들은 실제 수요에 대응하는 게 아니다. 정부의 개입이며 그들(한국)은 실제로 해외의 수요를 늘리지 않으면서 해외에 대한 공급만 늘리고 있다”고 지적했다. 향후 호남권 반도체 클러스터 조성을 두고 미국의 통상 압박이 심해질 수도 있다고 점쳐지는 대목이다. 미 의회가 한국의 디지털 규제를 비관세 장벽으로 걸고넘어지면서 USTR이 디지털 분야 301조 조사에 나설 경우 통상 부담은 더욱 커질 전망이다.

김정관 산업통상부 장관이 26일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

정부는 미국이 관세 부과의 근거로 제시한 구조적 과잉생산 문제에 동의할 수 없다며 만반의 준비를 통해 대응하겠다는 입장이다. 산업계는 긴장하는 모습이 역력하다. 한 반도체 업계 관계자는 “긍정적인 상황은 아니다”며 “언제 무슨 일이 발생할지 몰라 예의주시 중”이라고 했다.

USTR은 내년 1월5일까지 서면의견을 받고 1월25일 공청회를 거쳐 최종 관세율을 확정할 예정이다.

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