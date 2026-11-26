김정은 북한 국무위원장이 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소 등을 방문해 핵무기 보유국 지위에 대한 부정을 “선전포고로 간주하겠다”고 위협하며 전술핵의 다영역 활용을 언급했다. 한국의 핵추진잠수함 보유 추진 등을 핵무력 증강의 명분으로 내세워 비핵화 압박에 선을 그으려는 의도로 풀이된다.

핵무기 장비 공개 북한 노동신문은 26일 김정은 국무위원장(가운데)이 전날 핵물질 생산기지, 핵무기 연구소 등을 방문해 현장지도를 했다며 관련 사진을 공개했다. 노동신문은 김 위원장이 살펴보고 있는 핵무기 관련 장비를 모자이크 처리했다. 노동신문·뉴스1

조선중앙통신 등 북한 매체는 26일 김 위원장이 “지난 25일 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기 연구소를 방문하고 노동당 제9차 대회가 제시한 핵전략 계획 실행을 위한 2026년도 핵물질 및 핵무기 생산 부문의 활동을 총화했다”고 보도했다.



김 위원장은 연설에서 분단 상황을 “가장 위해한 적국과 국경을 마주하고 있는 현실”로 규정하며 핵무기 연구진에게 “핵무기 제작 부문에서 각이한 사명수행의 전술핵을 다영역에서 활용화하는 데 주목해야 한다”고 주문했다. 그러면서 “우리 국가의 핵보유는 명백히 가장 흉포한 외부세력의 핵위협과 압박으로부터 산생되고 고착된 것으로서 우리의 핵보유의 정당성과 실체성, 핵능력의 질량적 강화추이는 돌려 세울 수 없는 현실”이라고 핵무기 보유를 정당화하는 기존 주장을 되풀이했다. 핵보유국 지위를 부정하는 시도는 “공공연한 선전포고로 간주하겠다”고 말하기도 했다.



통일부에 따르면 김 위원장이 공개적으로 핵물질 생산시설을 방문한 것은 이번이 네 번째이고, 핵동력 설비 생산기지를 방문한 것은 처음이다. 통일부 당국자는 이날 김 위원장 핵시설 시찰에 대해 “1차적으로는 9차 당대회가 제시한 핵전략 실행 계획 실행 상황을 점검하고 평가하기 위한 것”이라며 “핵보유 정당성과 불가역성을 재확인해 비핵화를 위한 대화는 불가하다는 입장을 강조한 것으로 보인다”고 평가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지