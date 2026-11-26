조현 외교부 장관이 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과의 전화 통화에서 청해부대 임무 확대가 우리 국민 보호와 경제적 이익 수호를 위한 조치라는 점을 강조했다.

조현 외교부 장관. 뉴스1

26일 외교부에 따르면 조 장관은 이날 오후 이뤄진 통화해서 아락치 장관에게 청해부대 임무 확대 추진 배경과 우리 정부의 전쟁 불개입 원칙데 대해 설명했다.

아울러 “중동 지역의 지속 가능한 평화와 안정이 조속히 회복되기를 바란다”며 이란 측에 현지 체류 우리 국민의 안전에 대한 관심도 함께 당부했다. 아락치 장관은 청해부대 임무 확대와 관련한 우리 정부의 설명을 듣고, 앞으로도 양국 간 긴밀한 소통을 이어가자는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

이번 통화는 지난 9월 11일 이후 약 두 달 만으로, 청해부대 작전 범위 확대를 담은 파견 연장 수정동의안이 국무회의를 통과한 뒤로는 처음 이뤄졌다. 양 장관은 그동안 중동 정세를 놓고 8차례 전화 통화와 2차례 대면 면담을 이어온 점을 평가하고, 앞으로도 소통을 지속하기로 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지