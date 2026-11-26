김정은 북한 국무위원장이 핵시설 시찰에서 ‘위해적인 적국’과 마주하고 있는 현실을 거론하며 ‘전술핵의 다영역 활용’을 강조해 주목된다. 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 전후 미국 정부가 ‘완전한 비핵화’ 원칙을 고수한 데 맞서 북한이 핵역량 전시를 통해 협상 불응 기조를 재확인했다는 점에서다. 전술핵 활용 확대를 통해 대남 핵위협을 구체화하려는 의도란 해석이 나온다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소를 현지지도했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 김 위원장이 핵물질 생산 및 핵무기 연구 부문 관계자들과 회의하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

조선중앙통신 등 북한 매체는 26일 김 위원장이 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소를 방문했다고 보도했다. 김 위원장은 연설에서 “핵무기 제작 부문에서 각이한 사명수행의 전술핵을 다영역에서 활용화하는 데 주목해야 한다”며 “전술핵이 현대전에서 가지는 군사적 가치로부터 그리고 가장 위해적인 적국과 국경을 마주하고 있는 불가피한 현실로부터 부상되는 중요하고도 절실한 과제”라고 말했다. 이어 “국가의 최고법인 헌법에 의해 영구고착된 우리 국가의 핵보유국지위는 절대적으로 불가침적”이라며 “그가 누구든 우리 국가의 합헌적지위를 부정하거나 침탈하려든다면 그것은 곧 헌법포기, 제도포기를 강요하는 가장 극독한 주권침해, 내정간섭행위로서 우리는 이를 공공연한 선전포고로, 우리의 적으로 간주할 것”이라고 경고하기도 했다. 핵보유국 지위를 헌법에 명시한 만큼 외부의 비핵화 요구는 수용할 수 없다는 점을 분명히 하고, 핵무력 증강을 국가 주권과 체제 수호의 문제로 연결해 정당화하는 기존 논리를 재확인한 것으로 보인다.

‘전술핵의 다영역 활용’은 기존 지상 중심의 핵무기 운용에서 벗어나 육상뿐 아니라 해상과 수중 등 다양한 작전 영역으로 핵무기 운용 범위를 넓히겠다는 의미로 해석된다. 이는 북한이 최근 여러 종류의 미사일과 해상·수중 무기체계 개발을 강조하는 흐름도 맞물려 있다. 임을출 경남대학교 극동문제연구소 교수는 이날 시찰 공개에 대해 “핵물질 생산기지와 핵무기연구소 현지지도 과정에서 가동 중인 원심분리기와 개량된 공용 규격 전투부, 지하 복도에 도열한 대량의 양산 전투부를 잇달아 공개한 것은 전술핵 전투부의 대량생산과 다영역 활용 단계에 실질적으로 진입했음을 시사한다”고 분석했다. 홍민 통일연구원 선임연구위원도 “북한이 핵물질 생산시설과 핵동력 설비, 핵탄두를 한꺼번에 공개한 것은 처음이다. 핵무력의 생산부터 운용에 이르는 전체 체계를 한 화면에 제시하려는 의도가 있다”며 “핵탄두도 형식별로 계열화해 전시함으로써 소형 전술핵부터 고위력 핵무기까지 다양한 위력 수준을 갖추고 있다는 점을 과시하려는 것”이라고 설명했다.

원심분리기 추정 설비 북한 노동신문은 26일 김정은 국무위원장이 전날 핵물질 생산기지 등을 방문했다며 우라늄 원심분리기로 보이는 장비가 설치된 시설의 내부를 공개했다. 노동신문·뉴스1

김 위원장의 이번 핵시설 현지지도와 핵무기 관련 발언은 지난 19일 중국 선전에서 열린 미·중·러 3국 정상회의 공동성명에서 ‘핵 위험 감소와 핵확산 방지에 관해 대화를 진행할 것’이라고 밝힌 직후 나왔다는 점이 주목된다. 김 위원장의 ‘현실에 대한 부정은 실패의 인정’이란 주장 역시 북한의 핵보유국 지위를 기정사실로 받아들이라는 대미 압박으로 풀이된다. 양무진 북한대학교대학원 석좌교수는 “김 위원장의 시찰과 미국의 오커스(AUKUS, 미국·영국·호주 안보동맹)식 핵잠수함 비판이 맞물린 것을 보면 북한이 건조 중인 핵잠수함 진척도나 신형 전략무기를 곧 시험 공개할 가능성도 거론된다”며 “북한은 군사분계선 일대 국경선 요새화 공사와 다영역 전술핵 훈련을 연계해 대남, 한·미동맹에 대한 압박 수위를 지속적으로 높일 것”이라고 전망했다.

북한이 한반도 내 전술핵 사용 가능성을 공개적으로 시사하며 위협을 구체화하는 만큼, 한·미 확장억제 체계도 실질적인 대응 능력을 높여야 한다는 지적이 나온다. 핵협의그룹(NCG) 등을 통해 미국의 핵억제 전략과 한국의 대응 체계 간 연계를 강화하고, 전략핵 중심의 기존 억제 구상으로는 대응에 한계가 있을 수 있는 북한의 전술핵 위협에 대비해야 한다는 것이다. 북한이 핵무기의 종류와 운용 영역을 확대하고 핵사용 가능성을 지속적으로 언급하는 만큼, 확장억제의 신뢰성을 높이는 동시에 북한의 핵위협 수준과 상황에 맞는 대응 옵션 구체화도 과제로 꼽힌다.



국방부는 이날 북한이 한반도 내 전술핵 운용 확대 의지를 드러낸 데 대해 “엄중히 보고 있다”는 입장을 밝혔다. 정빛나 국방부 대변인은 정례브리핑에서 “우리 군은 NCG를 통한 확장억제 실행력을 강화하고 한국형 3축 체계를 더욱 고도화해 북한의 어떠한 핵 위협에도 확고한 군사 대비태세를 유지하고 있다”고 말했다. 한·미는 연 2회 열리는 NCG 차기 7차 회의를 다음 달 미국 워싱턴DC에서 개최하는 방안을 조율 중인 것으로 전해졌다.

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