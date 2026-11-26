최근 보건의료인 국가시험 일부 과목에서 합격자 수 증가 등이 확인됐지만 정부는 전수조사 결과 인공지능(AI) 활용 부정행위를 의심할 만한 정황은 없었다고 밝혔다. 교육부는 고등학교 기말고사를 앞두고 금속탐지기 8300대를 추가 구매하는 등 대책 마련에 서두르고 있다.



보건복지부는 26일 간호사, 치과위생사, 의사 국가시험에서 일부 과목 만점자가 최근 3년간 증가한 것은 맞지만 전수조사 결과 부정행위를 의심할 정황은 드러나지 않았다고 밝혔다.

서울 광진구에 위치한 한국보건의료인국가시험원의 현판 모습. 연합뉴스

복지부는 지난 17일 이들 국가시험을 주관하는 한국보건의료인국가시험원 소관 전 직종 34개 시험의 최근 3년간 결과를 전수조사했다. 의사 국가시험 보건의약 관계 법규 과목 만점자는 2022년 20명에서 2024년 103명으로 늘었고 올해에는 137명을 기록하는 등 급격히 늘었다. 간호사 시험에서도 최근 일부 과목에서 만점자 수가 많이 증가한 것으로 나타났다.



복지부 관계자는 “만점자를 포함한 상위점수를 추출해 평균 및 표준편차와의 이탈 정도 및 합격률 추세 등을 면밀히 분석했다”며 “합격률, 평균점수 등이 급증하거나 일관성 있게 상승하는 패턴 등은 없었다”고 설명했다.



서울시교육청은 관내 고등학교에 학급별 1대씩 금속탐지기를 구매해 총 8300대를 보급했다고 밝혔다. 금속탐지기 검사는 내신 시험실 입실 전 또는 시험 직후 전체 학생을 대상으로 한다. 감독관도 2명 이상으로 배치해 매 교시 복장·안경·필기구 등을 점검한다.



한편 경찰은 법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 시험 부정행위 의혹 사건과 관련한 강제 수사를 이어갔다. 서울 관악구 신림동 소재 이씨가 살던 집과 이씨의 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 시험지를 보관 중인 서울 강북구 영훈고에서 압수수색 영장을 집행해 수능 시험지 등을 확보했다. 의혹의 당사자인 이씨가 사망하면서 영장에는 ‘성명불상’ 공범이 피의자로 적시됐다.

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